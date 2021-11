Amós García Rojas advierte: "Si la tendencia va a más, habrá que tomar medidas más drásticas"

El jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha señalado que como sociedad "nos hemos destensionado un poco" con respecto a la pandemia, advirtiendo que "no está todo el pescado vendido" y que, si siguen aumentando los casos, "habrá que tomar medidas más drásticas".



"Está por ver si el repunte en la incidencia, cercana a 60 casos por 100.000 habitantes en catorce días tanto en el conjunto de España como en Canarias, consolida su tendencia alcista, ante lo cual habría que plantear el debate sobre la conveniencia de exigir medidas de control a los visitantes de otros países", ha señalado Garcia Rojas en declaraciones a Efe.



El experto vincula la subida reciente de casos con la baja cobertura de vacunación en varios países europeos y con la rebaja de las medidas de control. Aunque en España la intensidad de casos aún no es tan alta como en otros países europeos, hay que tener claro que "hay que seguir conviviendo" con el virus.



Por eso, hay que vacunar al máximo de población y no olvidar que la mayoría de contagios se producen en espacios cerrados, donde hay que seguir manteniendo la distancia entre personas, el uso de mascarillas y la ventilación, ha subrayado.



Afortunadamente, apuntó García Rojas, "el repunte de la incidencia en esta ocasión tiene efectos diferentes por las amplias coberturas de vacunación", lo cual tiene un impacto directo en la menor gravedad de los casos. Las nuevas variantes, como la variedad delta plus, no tienen un riesgo añadido en cuanto a la gravedad, pero sí en la contagiosidad, puesto que "se puede difundir más fácilmente", ha subrayado el epidemiólogo.



Mientras el 70 por ciento de las vacunas se dirijan a los países desarrollados "hay posibilidad de nuevas variantes", así que ya no solo por justicia y equidad es necesario aumentar la vacunación, sino por razones epidemiológicas, ha afirmado García Rojas.