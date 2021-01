Amós García: “Se me ponen los pelos de punta de pensar que se puedan organizar fiestas privadas de Carnaval"

El jefe de sección de Epidemiología de la Consejería de Sanidad y presidente de la Asociación Española de Vacunología Amós García Rojas, ha alertado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que de momento “no se puede comenzar el proceso vacunal de nuevos grupos poblacionales” porque todas las dosis disponibles se están dedicando a segundas dosis de personas ya vacunadas. “A día de hoy solo se están administrando segundas dosis y esta semana ha habido que parar las primeras dosis porque no había vacunas, no había cantidades suficientes”, especificó el prestigioso vacunólogo.

García Rojas reconoció que ésta es una situación “que no nos gusta nada” y aunque es cierto que “otras CCAA no tienen ni para segundas dosis” la realidad es que en Canarias hay un cierto margen de maniobra, por lo que “es posible que la próxima semana podamos empezar a vacunar a sanitarios de la sanidad privada”.

Al respecto de los problemas que está teniendo la Unión Europea y por extensión España con el suministro de vacunas, el experto realizó la siguiente reflexión: “La Unión Europea ha sido hermética a la hora de hacer un ejercicio de transparencia y contarnos que contratos ha firmado, pero en cualquier caso hay países como Israel que están pagando a 24 euros la dosis, lo que supone unos 50 euros por persona vacunada cuando el precio es bastante superior al que supondría con beneficios la vacuna, aunque no lo puedo afirmar rotundamente, pero el precio es muy elevado”.

El experto canario, mostró igualmente su preocupación por la posibilidad de que haya personas en Canarias pensando en organizar fiestas privadas de carnaval, a pesar de la suspensión oficial de la fiesta: “Se me ponen los pelos de punta de que haya personas que no sean conscientes de la pesadilla que estamos viviendo, y que hagan un ejercicio de responsabilidad” afirmó, para añadir que “fruto de ese tipo de acciones va seguir enfermando personas y muchos profesionales no podrán mantener sus negocios”.

Por último, y sobre la posibilidad de realizar pruebas PCR por vía anal, como ya está realizando China, García Rojas destacó que “yo no sé si son más fiables, pero lo que sí sé es que desde el punto de vista logístico son más complicadas. Yo francamente creo que no hay evidencia que de momento esté publicada en ninguna publicación científica”.