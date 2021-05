Un amigo de Tomás Gimeno: "Volverá porque no va a poder criar a las niñas en la selva"

La familia de Anna y Olivia no pierde la esperanza de localizar a las dos pequeñas cuando se cumplen dieciséis días de su desaparición.

Toni Herrera, amigo del padre de las menores, está convencido de que Tomás Gimeno recapacitará y volverá pronto a Tenerife. "Si investigan sus movimientos y le bloquean las cuentas, no le quedará otra que recapacitar y regresar. Él debe darse cuenta de que no tiene muchas salidas y que no va a tener una vida diferente en otro lugar, ya que no podrá ni matricular a sus hijas en un colegio. Y es totalmente imposible que pueda criar a las niñas en la selva", ha aseverado en COPE.

En este mismo sentido, Toni Herrera ha subrayado que Tomás es incapaz de hacerle daño a las menores. "Pienso que esto se le fue de las manos y no midió las consecuencias, pero confío que en breve todo se solucionará. Estoy bastante esperanzado, lo que no me planteo es que se encuentre en Tenerife. Creo que está en Cabo Verde o en algún punto de Sudamérica, puesto que no va moverse con el barco para quedarse aquí. Además, tampoco tendrían sentido los mensajes de despedida que envió a todo su entorno", ha asegurado.

Toni Herrera también ha querido trasladar el agradecimiento de Beatriz, la madre de las pequeñas, a toda la sociedad por la implicación en la búsqueda. "Hablo con ella y me dice que no tiene palabras para dar las gracias a las personas que están ayudando y colaborando para que Anna y Olivia estén pronto en su casa", ha concluido

El operativo de búsqueda de las niñas se ha reanudado hoy por decimosexto día consecutivo desde que se notificase su desaparición el 27 de abril, en un dispositivo que se mantiene "sin variaciones y en la misma línea" de investigación.

El dispositivo está integrado por Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias, que rastrean por tierra, mar y aire.