Amid Achi: “Hasta 2023 no volveremos a estar en la situación económica de hace 4 meses”

El conocido empresario sirio afincado en nuestra isla Amid Achi, ha realizado su particular radiografía de la situación económica actual en La Mañana de COPE Tenerife, dejando patente su preocupación por el futuro económico a corto y medio plazo que nos espera. Achí manifestó estar “muy preocupado en lo económico, por el futuro, las empresas y el trabajo. Mis empresas todavía no han vuelto a la realidad, estamos a medio camino porque de momento es imposible volver a estar como antes. Yo lo que veo es que van a haber rebrotes, porque no somos consecuentes con la situación que tenemos, no hay más que ver a los jóvenes cuando salen de noche”.

Según apunta este destacado empresario, nuestra economía no volverá a la normalidad hasta el año 2023: “Nosotros tenemos calculado que en 2021 recuperaremos el 30% de lo que vamos a perder en 2020, que en 2022 recuperaremos el 70% restante y que en 2023 volveremos a estar como estábamos hace 4 meses. Estamos calculando como podemos escapar de esto, pero seguro que de por medio se van a quedar muchos puestos de trabajo. Hay muchas empresas que no van a poder levantar cabeza y no van a poder volver al mercado”, apuntó Achi.

LAS DECISIONES POLÍTICAS "CONSENSUADAS" A VECES "NO SON LAS MÁS ADECUADAS"

Asimismo, el empresario sirio, pidió más implicación a la clase política: “Ojalá los políticos tuvieran más planes, yo echo de menos los planes políticos, porque van un poco sobre la marcha, cambiando, decidiendo… no veo que tomen las decisiones más adecuadas o correctas, sino las más consensuadas y esas a veces no son las mejores. Las ayudas públicas ayudan, pero necesitamos más que la incitativa privada actúe. Los empresarios perdemos nuestro dinero y también tenemos que acertar con nuestras decisiones. Tenemos que trabajar, producir y exportar”.

EMPRESARIOS CRUELES E INSENSIBLES

Achí también denunció la falta de escrúpulos de algunos empresarios que gestionan grandes centros comerciales afirmando que “hay centros comerciales con dueños bastante crueles e insensibles con clientes que llevan toda la vida pagando y luego no les quieren perdonar el alquiler sino aplazarlo y encima le amenazan con echarle y no renovarle el contrato, y ningún político ha dicho nada y eso a mí me decepciona. Lo que yo he hecho es perdonarle los meses que están cerrados y de aquí al final de año hacerle una bonificación del 50% del alquiler. Hay algunos que me han enviado cartas de agradecimiento que hasta me han hecho llorar. Hay que ser humano y real: si alguien tiene que sacrificarse vamos a sacrificarnos los que tenemos, no lo que no tienen”.

Naturalmente, la actividad turística condiciona cualquier cálculo de crecimiento y en ese sentido apuntó Achid que “, en nuestro caso, el 40% de nuestros ingresos vienen del turismo y hasta que los alemanes y los ingleses arreglen su problema y puedan venir no levantaremos cabeza”.