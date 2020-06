Alonso propone que el Cabildo compre el edificio de Cabo Llanos que era propiedad de Plasencia al Ayuntamiento

La actualidad política en el Cabildo ha venido marcada en los últimos días por el debate sobre el estado de la isla, y el anunciado cierre del programa ANSINA por parte del grupo de gobierno en la primera institución insular, cuestiones que han sido valoradas hoy en La Mañana en COPE Tenerife por Carlos Alonso, portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife.

Pero lo cierto es que en el día después de que la alcaldesa de Santa Cruz Patricia Hernández, anunciara el acuerdo con la familia Plasencia para recibir como dación en pago por la sentencia del Caso Las Teresitas, el inmueble donde se sitúa la consejería de Educación y el edificio que se encuentra frente al Auditorio de Tenerife, Alonso ha propuesto una novedosa fórmula que podría ser beneficiosa para todas las partes, y que pasaría por que el Cabildo adquiera la propiedad de este último edificio.

Considera el ex presidente que que “esto da pie a lo que nosotros queríamos hacer el año pasado, comprar ese edificio para instalar ahí a los enfermos de Febles Campos”. Carlos Alonso cree que “es la solución adecuada porque el Ayuntamiento de Santa Cruz no tiene una utilidad definida para el edificio y ambos salimos ganando. El Ayuntamiento recibe más de 20 millones de euros útiles para Santa Cruz y el Cabildo se ahorraría el alquiler de otro alojamiento y ampliaría su red de servicios asistenciales”.

Sobre este asunto además, el portavoz nacionalista afirmó que “es una buena noticia que Santa Cruz recupere los recursos que perdió como consecuencia de dicho caso, aunque ahora hay que ver los detalles del acuerdo”.

ACUSACIONES DE ENRIQUE ARRIAGA SOBRE DEUDAS MILLONARIAS EN EMPRESAS PÚBLICAS

Sobre las acusaciones vertidas por Enrique Arriaga sobre las deudas que dejó el anterior grupo de gobierno presidido por Coalición Canaria en varias empresas públicas, Alonso afirma que “es una cortina de humo para que no se hable de ANSINA ni del CIDEMAT, a cuyos trabajadores el Cabildo quiere echar en plena crisis económica”. El portavoz de CC en el órgano insular va más allá y destaca que “para mí lo que de verdad es importante es que muchos mayores de la isla no tienen servicio de acompañamiento como tenían con ANSINA y que 75 personas van a ir al paro porque Pedro Martín ha decidido despedirlas por razones políticas. Es una acción impresentable y hace que me sienta avergonzado del Cabildo”.