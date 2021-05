"Algunos presidentes han abierto discotecas, pero nosotros seguimos los criterios de Salud Pública"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha repartido las responsabilidades por la situación creada tras el final de estado de alarma, que de momento impiden a su Gobierno, por decisión judicial, el cierre perimetral de las islas y establecer toques de queda.



"Las responsabilidades son del Gobierno, de la oposición y de los presidentes autonómicos, algunos de los cuales han decidido abrir discotecas; nosotros hemos decidido seguir los criterios de Salud Pública", respondió Torres en el pleno del Parlamento al portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien preguntó "quién asesora en La Moncloa" por dejar caer el estado de alarma sin alternativa para las comunidades.



Torres matizó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es firme porque tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo y subrayó que, pese a que la autoridad judicial no permite el cierre perimetral ni el toque de queda, sigue vigente la medida que ve más importante, que es la limitación del número de personas que se pueden reunir.



"No se pueden reunir más de diez personas en el nivel 1, más de seis en el nivel 2, más de cuatro en el nivel 3 y más de dos en en el nivel 4, no puede haber aglomeraciones", advirtió el presidente de Canarias, y añadió que la Dirección General de Salud Pública considera que esta es la medida "prioritaria".



También siguen vigentes otras medidas que no han recibido objeción de los tribunales, como el uso obligatorio de mascarillas, los controles de puertos y aeropuertos, los horarios de cierre de comercios y las restricciones en otros espacios como los de culto.



Ángel Víctor Torres afirmó que el Gobierno de Canarias va a responder a la situación con criterios de salud porque se toma los informe de Salud Pública como "vinculantes". Y eso es así porque, para economías que dependen del turismo como la de Canarias, "la recuperación socioeconómica depende de cómo camine la pandemia", no tienen las mismas alternativas que otras regiones que tienen otra composición de su Producto Interior Bruto.

"Si no controlamos la incidencia, si se nos da la vuelta, el efecto es demoledor, nosotros sumamos salud y economía", advirtió Torres, que respondió sobre este asunto también al diputado de Sí Podemos Manuel Marrero.



"Iremos bien en lo social y en lo económico si vamos bien en lo pandémico y se abren los mercados turísticos", subrayó el presidente.



Torres defendió que pese a la caída del estado de alarma debe mantenerse la "cogobernanza" en España mediante conferencias sectoriales y reuniones de presidentes autonómicos, para compartir criterios y mantener respuestas homogéneas. "Lo que hagan otras comunidades también afecta a Canarias", dijo el presidente canario.