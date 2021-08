Alex Rodríguez: “La nominación a los Emmy fue un sueño, estuve en una nube dos semanas”

Tiene 36 años, una fotogenia a prueba de bomba, y un desparpajo que le ha hecho triunfar en la televisión norteamericana, en la que presenta el show latino de mayor audiencia “Suelta la sopa”. En su haber, consta el estar nominado en dos ocasiones a los premios Emmy, los Oscars de la televisión. Es Alex Rodríguez, un tinerfeño, nacido en Santa Cruz, criado en La Laguna, y que hoy ha protagonizado la sección “Tinerfeños por el mundo” en La Mañana de COPE Tenerife.

Sus comienzos fueron en la Televisión Canaria, aunque muy pronto dio el salto a Madrid, para comenzar su andadura en El Programa de Ana Rosa. “Estuve con la productora de Ana Rosa 12 temporadas”, nos cuenta nuestro protagonista, que añade que “empecé siendo casi un niño y para mí es como una madre, una mujer súper cercana, que adora Tenerife. La adoro y siempre tuvimos una gran conexión, y normalmente me escribe para ver como estoy en Estados Unidos”.

Rodríguez nos contó el cambio radical en su vida, su viaje a Estados Unidos: “El programa de Ana Rosa fue para mí una gran escuela, estuve 14 años viajando por toda España, pero necesitaba un cambio”, apuntó, explicando que “yo llevaba varios años conectado con Miami, y trabajando en Telecinco, me surgió la posibilidad de trabajar como corresponsal de NBC Universal en España y tuve la oportunidad de visitar la sede en Nueva York. Hice un reportaje sobre Luis Miguel que les gustó muchísimo y después de un año y medio pude dar el salto a Estados Unidos, y lo bueno es que puedo seguir siendo corresponsal de Mediaset aquí”.





















El comunicador chicharrero está feliz de “trabajar en el show de habla hispana más visto en Estados Unidos y la verdad es que la dinámica es diferente. El show se ve en todos Estados Unidos y en 22 países latinoamericanos, así que abarcamos un territorio muy extenso. Tienes que dar contenido a mucha gente de la costa este, de la costa oeste, y del centro de América. Es muy interesante pero complicado”.

Su gran momento: las dos nominaciones a los premios Emmy. “Me nominaron por primera vez hace dos años como productor creativo del show, porque yo traía lo que era Telecinco en la cabeza, intentando revolucionar con muchos cebos y todo lo que es atrapar al espectador” explicó en primer término, para añadir que “ahora este año, que ha sido muy complicado por todo esto de la pandemia, me nominaron a un premio Emmy como mejor talento de habla de hispana en Estados Unidos, que es algo que para mí es como un sueño, que te lo da la academia y no me lo esperaba, pero es una recompensa a un año muy duro y estuve como en una nube durante dos semanas”.

Por último, nuestro protagonista demostró no perder su esencia canaria: “Casi todos los latinos de Estados Unidos tienen una raíz o un familiar canario, y ahí en Canarias no somos conscientes de eso. Aquí todo el mundo tiene un abuelo en La Palma o una tía en Tenerife, cada vez que digo que soy canario les da mucha añoranza y seguro que el acento canario me ha acercado a toda la gente latina de aquí”.

