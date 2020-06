El alcalde de El Sauzal realiza un balance muy favorable del plan de ayudas a pymes y autónomos

Balance muy positivo el que hoy, en La Mañana de COPE Tenerife ha realizado el alcalde del El Sauzal Mariano Pérez, sobre el plan de ayuda a las pymes y autónomos puesto en marcha por el consistorio y sobre la campaña “Quédate en El Sauzal”. Pérez ha destacado que “de los 160.000 euros quedarán como 4 o 5000 euros por entregar solo para los empresarios más rezagados, con los que ya estamos hablando para que terminen de entregar la documentación y ahora estamos con la segunda parte que será mejor que la primera”.

El primer edil ha querido resaltar que “El Sauzal es un municipio que está de moda y en esa línea va nuestra campaña de šQuédate en el Sauzal” pero también queremos que la gente venga, disfrute de nuestras terrazas, de la restauración, de nuestros atardeceres, porque como digo El Sauzal está de moda y tenemos mucho que enseñar con nuestro patrimonio y nuestra restauración”.

Audio

Justamente, sobre un sector tan importante en la economía del municipio como es de la restauración Pérez enfatizó que “solo queda un 10% de restaurantes sin abrir porque aquí la barra es muy importante para tomarse el vaso de vino, pero esos ya abren el próximo lunes, y solo falta que la gente pierda un poco el miedo, así que a mediados del mes de junio el municipio estará en su plenitud”.

Cuestión clave para todas las corporaciones locales en los próximos meses serán los presupuestos, algo que va a condicionar su actuación: “Hasta septiembre u octubre podemos estar tranquilos a nivel presupuestario. Si el Gobierno de España no abre la mano con el tema del superávit lo podríamos pasar mal, y si eso pasa sé que hay otros ayuntamientos que no podrán pagar las nóminas. Nosotros de momento lo tenemos controlado hasta octubre, y a partir de ahí ya veremos, pero si nos abren la mano intentaremos no gastarlo todo”.