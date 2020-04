El alcalde de Santiago del Teide pide disculpas por besar a una vecina

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha pedido disculpas por haber besado a una vecina durante una visita realizada por el municipio el pasado sábado en compañía de efectivos de seguridad municipales en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

En una entrevista concecida a Guillermo García en La Mañana en Tenerife, Navarro ha reconocido que se trató de "un error humano, un acto reflejo que no puedo desnaturalizar tan rápido". "Al segundo de darle el beso me di cuenta del error", ha asegurado.

Mientras pasaba por la calle, el alcalde fue invitado a tomar "un rosquete" con motivo del cumpleaños de la vecina. "No suelo ir a los cumpleaños, pero los sábados recorremos las calles para agradecer la labor de los profesionales y también el comportamiento de los vecinos", ha explicado. "Justamente, me bajé del coche para acercarle los medicamentos que me había pedido y, en un acto reflejo, se me acercó; no se trata de ninguna campaña ni de un acto premeditado".

"El que me conoce sabe que en una situación normal hubiese entrado en la casa, besado a toda la familia y no solo tomado un rosquete, sino un trazo de tarta y seguro que algo más", ha bromeado para quitarle importancia al asunto". "La familia también se ha sentido muy mal por todo lo que se ha generado en torno a esto, ya que el vídeo lo grabó la hermana y lo subió a las redes sociales", ha añadido.