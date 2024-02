El alcalde de Santa Cruz apuesta por poner límites a la expansión del alquiler vacacional

El imparable fenómeno del alquiler vacacional sigue generando debate en la capital tinerfeña. Ayer, la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego, se refería a los precios que se están pidiendo por un apartamento de esta modalidad en Santa Cruz de cara a las fiestas de Carnaval y que en algunos casos están superando los 2000 euros por noche. En declaraciones a nuestro programa Herrera en COPE Tenerife, Borrego argumentaba que “así es la ley de la oferta y la demanda”, para concluir que, “si hay alguien dispuesto a pagar 2000 euros, ¿por qué no cobrarlo?”.

Lo cierto es que la respuesta, desde el Ayuntamiento, no ha tardado en llegar. Preguntado por este asunto, también en Herrera en COPE Tenerife, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha sido tajante al afirmar que la expansión del alquiler vacacional requiere de “unos límites y un orden”, y que, sin duda, “debe ser regulada, para tener un criterio”.





Más de 5.000 camas de alquiler vacacional en Santa Cruz

El edil chicharrero quiso hacer énfasis en que “no podemos convertir barrios en zonas exclusivamente de alquiler vacacional, porque nos estamos cargando la ciudad”, además de que, “no se puede permitir que cualquier vivienda pueda ser considerada como alquiler vacacional, debe primar la calidad”. Además, ofreció un dato concluyente: “En este momento tenemos 2600 camas hoteleras, y justamente el doble de camas de alquiler vacacional, que superan de largo las 5000”.

Bermúdez insistió igualmente en la necesidad inmediata de una regulación, que dé un marco jurídico de actuación estable a los ayuntamientos, ya que, “lo que no es normal es que el alquiler vacacional no esté absolutamente regulado, y como no lo está, el Gobierno de Canarias lo va a hacer”.

En cualquier caso, y en referencia a los altos precios de estos de fiesta carnavalera, reconoció que “es la ley de la oferta y la demanda”.