El alcalde de La Orotava ve "inconcebible" que haya personas que sigan sin usar mascarilla

La Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ayuntamientos para frenar el avance de la pandemia, especialmente en las localidades de Tenerife en las que más incidencia está teniendo actualmente el coronavirus como, por ejemplo, Santa Cruz , La Laguna, Adeje, Arona, Granadilla, La Orotava, Los Realejos y Tacoronte, ya que estos núcleos de población son los que más casos activos registran actualmente.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, cree que la petición que ha planteado Sanidad se corresponde con la gravedad de la situación que atraviesa la isla desde hace más de dos semanas. "Nosotros estamos colaborando en todo lo que se nos pide, realizamos controles especiales en los locales de ocio y restauración y, además, se está desarrollando una vigilancia muy estricta en la calle para que se cumplan las medidas básicas de prevención", ha señalado en COPE.

No obstante, el regidor ha querido recordar que la población debe seguir concienciándose de la necesidad de respetar los protocolos. "No podemos hacer un seguimiento de las 16.000 viviendas y los 43.000 vecinos del municipio, por eso, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de los contagios se producen en el ámbito familiar y social, no puede haber relajamiento".

En esta línea, ha subrayado que "la gente está siendo bastante responsable, pero hay un número reducido de personas que no lo es, y basta que en un 1 por ciento de los domicilios no se cumpla para que tengamos 160 lugares donde corremos el riesgo de que el virus brote".

En esta línea, Francisco Linares ha explicado que la Policía Local de La Orotava ya ha impuesto 200 sanciones por no usar mascarilla. "Este comportamiento me parece irrespetuoso, irresponsable e inconcebible. En las actuales circunstancias, no es admisible que tengamos que multar por algo tan básico", ha concluido.