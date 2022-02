El alcalde de La Laguna se moja en el debate sobre el tren del sur

El alcalde de La Laguna he entrado de lleno en el debate sobre el tren del sur en la isla de Tenerife. Cuestionado sobre este asunto hoy en La Mañana de COPE Tenerife, el primer edil lagunero ha respondido con un concluyente “tren por supuesto que sí”, pero matizando que siempre “con el respaldo total y absoluto de la ciudadanía, y sin nada de imposiciones”.

El alcalde del segundo municipio más poblado de la isla, ha destacado que “hay que llegar a consensos porque la situación es compleja” pero dejando sentado que “hay que aprovechar esas nuevas oportunidades que nos van a llegar a través de economías europeas para apostar por transportes limpios, y por supuesto necesitamos unos servicios de comunicación que sean referentes en Europa”.

Gutiérrez enlazó este asunto con otro debate, el de si el tranvía debe llegar hasta el Aeropuerto Tenerife Norte La Laguna. En ese aspecto, señaló que “estoy convencido que los laguneros quieren el tranvía hasta el Aeropuerto, pero siempre y cuando se respete su decisión, es decir, no rompiendo el interior de nuestra ciudad, porque ahí, me voy a poner frontalmente”.

Eso sí, la condición para ello es clara: “La ampliación de la línea 1 debe ir con el soterramiento del la TF5 a su paso por La Laguna, y sin hacer ningún tipo de expropiaciones a los vecinos”.





DESEMPLEO





El alcalde también se refirió a otros asuntos de la actualidad, como los datos del paro que se han conocido esta semana. “En La Laguna,estamos en un momento de crecimiento, con una tasa de paro que está por debajo del año 2019, en niveles de prepandemia” apuntó, añadiendo que “es muy importante el trabajo que se está haciendo en formación, trabajando con la Federación de Empresarios de Canarias para dar salida a los desempleados”.





INMIGRACIÓN





En materia de inmigración, y tras las declaraciones del ministro José Luis Escrivá, Gutiérrez afirmó que “no hay que ser adivino para darse cuenta de que este modelo no es el adecuado. No creemos en este modelo de macrocentros que se está imponiendo, manteniendo a estas personas en Tenerife, ni en un modelo en el que no se pueda trabajar con estos migrantes”.

Sobre el hecho de que el ministro haya realizado estas manifestaciones agregó que, “sí, es grave, yo respondo sin ambages, el trabajo en algunos momentos con la inmigración ha sido bueno, pero en otros momentos como el actual, necesitaríamos tener otro tipo de alternativas. Somos puerta de entrada y no se ha solucionado el problema, hay que ir hacia otro modelo”.





VALLE DE GUERRA





El programa de hoy fue emitido desde la zona de Valle de Guerra, y en ese sentido el alcalde quiso destacar que “Valle de Guerra tiene identidad propia, con una diversidad total desde la zona de playa, hasta la zona agrícola y nosotros entendemos que es una de los pueblos más importantes que tiene La Laguna, y estamos dando respuesta a todas las peticiones que tenemos desde aquí”.