El alcalde de La Laguna, harto de la gestión migratoria en Canarias: "Es inadmisible en el siglo XXI"

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se ha cansado de esperar por soluciones a la presión migratoria que está soportando su municipio desde hace meses con el macrocentro de Las Raíces y el antiguo acuartelamiento de Las Canteras.

"Tenemos que tomar decisiones de manera inminente; no podemos seguir manteniendo en el tiempo la apertura de estos centros y que La Laguna albergue más del 70 % de los migrantes que llegan a Canarias", ha dicho en una entrevista a Guillermo García en La Mañana en Tenerife.

Gutiérrez se reunión días atrás con la directora general de Inclusión y Acción Humanitaria del Gobierno de España, Maite Pacheco, a la que mostró su malestar y pidió un reparto más equitativo de los migrantes por otras localidades. "Somos un municipio solidario, pero la realidad es que La Laguna es el único municipio de Tenerife que está albergan una presión de inmigrantes como esta", ha subrayado.

El alcalde ha reconocido que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno en Canarias terrenos de titularidad insular: "Tengo que agradecer la gestión, porque eso son hechos y no palabras". Y se ha dirigido directamente a sus compañeros alcaldes: "De nada vale ponernos a decir en qué condiciones están los inmigrantes si luego no ofrecemos propuestas; necesitamos colaboración y lealtad, tienen que poner ellos también alternativas, porque esto es inadmisible en el siglo XXI".

El primer mandatario lagunero ha asegurado que ha realizado esta petición a la Federación Canaria de Municipios y que su presidenta, la alcaldesa de Candelaria, le ha asegurado que se tratará "de manera inminente en la próxima reunión". "No estamos pidiendo nada que sea insalvable. Tienen que ser reubicadas en lugares donde puedan desarrollar una vida normal", ha insistido.

Además, Luis Yeray Gutiérrez ha pedido "solidaridad, no un postureo que no va a ninguna parte. El 10 de junio de 2020 fuimos el único ayuntamiento de Canarias que puso alternativas sobre la mesa con cinco espacios públicos, porque no creíamos en macrocentros. Siempre he dicho lo mismo, necesitamos la mayor solidaridad posible y quienes están al frente de las instituciones responsables deben estar a la altura de las circunstancias".

El alcalde se ha dirigido al Gobierno de España sin tapujos: "Soy del PSOE y mi partido gobierna en el Estado, pero no me he callado y siempre he dicho que tenemos que tener unas directrices migratorias totalmente distintas a las que hay ahora, y de nada vale hablar del desmantelo de infraestructuras que tuvimos en el pasado".