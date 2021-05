El alcalde de La Laguna anuncia mayor presencia policial ante el primer fin de semana sin toque de queda

Se acerca el primer fin de semana sin toque de queda, y los ayuntamientos trabajan a destajo para evitar botellones y reuniones masivas a altas horas de la madrugada. Si ayer el alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez anunciaba “un refuerzo policial importante” en la capital, este miércoles, el alcalde de La Laguna Luis Yeray Gutiérrez ha confirmado igualmente mayor presencia policial. El primer edil de Aguere ha destacado en La Mañana de COPE Tenerife que ya se está trabajando en ese plan de seguridad desde hace días, “pero ante una situación de incertidumbre en la que no sabemos qué va a pasar cuando de acerque el fin de semana, ya hemos solicitado mayor presencia de la policia autonómica, y también tenemos conocimiento de va a existir un mayor despliegue de la policía nacional y por supuesto vamos a contar con todos los efectivos propios de la policia local”.

Luis Yeray Gutiérrez lamentó “todas esas imágenes que nos producen repulsa, con esos macrobotellones después de tanto tiempo el pasado fin de semana, cuando el virus está todavía con nosotros, y por tanto tenemos que prepararnos”, en referencia a lo ocurrido en Madrid y Barcelona.

En ese contexto el primer edil lagunero realizó una llamada a la responsabilidad de la población, argumentando que “esperamos que este fin de semana impere el raciocinio y el sentido común, el que quiera obviar que esta pandemia sigue entre nosotros, está haciendo un llamamiento a la inconsciencia y nosotros tenemos que prepararnos para tener el municipio cubierto desde la Punta del Hidalgo hasta Taco”.

Gutiérrez enfatizó que “a día de hoy nos estamos preparando para un fin de semana diferente del resto del año. Sin toque de queda muchas personas querrán hacer vida nocturna y debemos estar preparados”.





CIERRE DE LA RESTAURACIÓN A LAS 12 DE LA NOCHE





A parte de esta cuestión, el alcalde lagunero quiso destacar que desde el consistorio se ha trasladado al Gobierno de Canarias la petición de que se lleve a cabo un estudio sobre la posibilidad de retrasar el cierre de la restauración a las 12 de la noche y que garantizase la seguridad. Sobre este particular matizó que “está claro que hay alternativas y se puede estudiar, y me consta que se ha valorado positivamente la propuesta, y esperamos que esta semana la respuesta sea favorable. No es un nigún disparate lo que hemos solicitado, ya que la apertura de 11 a 12 iría con una serie de herramientas de identificación de todos los clientes, y puede salvar la destrucción de empleo y eso es prioritario”.