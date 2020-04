Alberto Rodríguez dice que el ingreso mínimo vital ayudará a los que ahora no pueden "hacer cáncamos"

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, cree que si no se aprueba el ingreso mínimo vital, el impacto económico de la crisis del COVID-19 puede provocar, a corto plazo, un escenario social muy complicado en nuestro país.

Este miércoles, durante la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso, Rodríguez reiteró la necesidad de impulsar medidas de auxilio para los ciudadanos que no tienen acceso a las prestaciones por desempleo y se encuentran bajo el umbral de la pobreza.

“Cuando decimos que hay no sé cuántos hogares sin ingresos, realmente todos sabemos que no es verdad. Porque si tú no tiene ningún ingreso, te mueres. Te mueres de hambre, si no tienes nada y no llenas la nevera”, afirmó.

En esta misma línea, el político tinerfeño recordó que miles de españoles no cuentan con una red de apoyo familiar o comunitaria y se ven abocados a trabajar al margen de la legalidad para poder subsistir. “Normalmente, mucha gente tiene que hacer cáncamos en la economía sumergida para sobrevivir. No lo digo con orgullo, ojalá no fuera así y mi tierra no sufriera esto, que lo lleva sufriendo desde hace 500 años. Ahora, a diferencia de otras situaciones dramáticas del pasado, el confinamiento no permite salir de casa para hacer cáncamos, y si no puedes hacer cáncamos, no tienes dinero", aseveró.

Alberto Rodríguez finalizó su intervención señalando que su mensaje pretende visibilizar la realidad de muchas personas y no es una exageración o demagogia.

"Es una verdad como un templo, como una catedral. Y eso tienen que tenerlo claro. A lo mejor hay otros perfiles que tienen una red más amplia que les permite vivir, pero hay un montón de gente, que si este ingreso no llega ya, lo digo mal y lo digo pronto, no habrá cárcel para encerrar porque es que a esta gente no les va a quedar otra alternativa que salir ", concluyó el diputado.