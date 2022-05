Alberto Rodríguez insiste en que “se ha cometido una injusticia y llegaré hasta el final”

El ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez se ha referido hoy, en el marco de una entrevista en La Mañana de COPE Tenerife, a su situación judicial tras las resoluciones que le hicieron perder su condición de diputado.

El ex diputado tinerfeño recordó que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo que ha presentado y afirmó que espera que “en las próximas semanas” el alto tribunal “tome una decisión sobre las medidas cautelares”.

Rodríguez reconoció estar “bien y avanzando, porque sigo con la misma línea de mi defensa jurídica y tirando para adelante” y reiteró estar convencido de que “se ha cometido una injusticia y pienso llegar hasta el final”. En ese contexto explicó que “anuncié en el propio juicio que llegaría hasta el final, a pesar de que hubo gente que me dijo que no era muy aconsejable hacerlo, pero lo hice porque era lo que yo creía que era honesto y lo tengo clarísimo”

Por tanto, el ex diputado concluyó que “veremos como se pronuncia el Tribunal Constitucional, y si ocurre lo contrario de lo que yo creo que debe ocurrir, y no se me ampara en la vulneración de mis derechos fundamentales, pues iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.





EL DEMANTELAMIENTO DE LA REFINERÍA





Alberto Rodríguez, que durante 17 años ha ejercido como obrero industrial en la Refinería de Santa Cruz de Tenerife, también se refirió al desmantelamiento que ha comenzado hoy de la esta emblemática industria. “Hay una mezcla de tristeza, indignación y preocupación”, apuntó, aclarando que “llevamos trabajando aquí muchísimo tiempo, pero nadie esta hablando de los empleos de todas estas personas”.

En esa línea, añadió que “es un proceso difuso y ahora mismo no tenemos garantía de ningún tipo, ni sabemos absolutamente nada”. Y reclamó que “es lógico caminar hacia el futuro, pero nuestro planteamiento es que, si somos una masa de profesionales muy cualificados, cuenten con nosotros para realizar esa transición energética”.