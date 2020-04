Las personas con diagnóstico de espectro autista están autorizadas a salir a la calle, ya que es imprecindible para su terapia

Según refleja una encuesta encargada por Nueva Inclusión, organismo que defiende los derechos de personas con discapacidad intelectual, el 64,3 de las personas con trastorno por autismo han recibido gritos estos días al salir a pasear a la calle y el 29.6% ha recibido insultos. Todo ello a pesar de que el real decreto 463/220 por el que se declara el estado de alarma, y la Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, son muy claros en este asunto.

Y es que las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, pueden realizar los desplazamientos que sean necesarios, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio.

Pero el desconocimiento de la normativa, está provocando que muchas personas que padecen esta enfermedad estén encontrando este rechazo a diario. Alberto Toledano, padre de Héctor, un adolescente de 13 años con trastorno del espectro autista, nos ha relatado su experiencia en nuestro programa, La Mañana de Cope Tenerife. “Sacar al niño a la vía pública es una necesidad terapéutica, no es un gusto” comienza explicando nuestro protagonista, que añade que “a mi hijo lo saco a la calle cuando le veo muy estresado y no queda otra solución, y sé de casos de niños que han recibido insultos. Esto es inadmisible y no puede ser, y yo no estoy dispuesto a poner un brazalete azul a mi hijo como se ha propuesto en las redes sociales, yo no voy a discriminar así mi hijo”.

UN POCO DE EMPATÍA, POR FAVOR

Este padre coraje nos contó que “quiero hacer una llamamiento también a las entidades policiales, porque deben de formarse en este aspecto. Para los padres de los niños con autismo padres cualquier gesto de empatía es un mundo, porque hay mucho desconocimiento. Que la gente sea un poco empática por favor ”.

Alberto nos describe su situación cuando sale a la calle con sin hijo al afirmar que “hemos sentido miradas, como preguntando, ¿por qué tú puedes y yo no, porque el autismo no tiene ningún rasgo físico como el síndrome de down por ejemplo y estamos sufriendo a una nueva policía de terraza. Mi hijo tiene sus rutinas, y sacarle de sus rutinas diarias es una bomba de relojería, tiene sus crisis y tenemos que cerrarle incluso la puerta de casa con llave porque se nos escapó en una ocasión”.