Alarma en El Hierro por graves fallos en las pruebas de detección del coronavirus

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha pedido al Gobierno regional que sustituya las máquinas que analizan las pruebas PCR en la isla del Meridiano después de que se haya se haya confirmado que estos equipos no funcionan correctamente.

"Es un tema que ya he hablado con los responsables porque parece curioso que salgan series seguidas de positivos y al repetirse den negativo. Tengo claro que esto no puede continuar de esta manera, puesto que perdemos credibilidad y no sabemos a que atenernos", ha explicado en COPE.

En esta misma línea, ha señalado que la Consejería de Sanidad está investigando cuáles son los problemas técnicos que están originando los errores en la detección del virus. "No podemos tener el susto en el cuerpo porque nos digan que hay un contagiado en el servicio de contratación del Cabildo y que después nos movilicemos y no sea cierto. El asunto es muy serio y voy a hablar inmediatamente con el presidente Ángel Víctor Torres y con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, para que tomen medidas con carácter urgente porque esto no es asumible en ningún caso", ha aseverado.

Alpidio Armas también ha reconocido que esta situación puede haber afectado a las muestras del foco registrado a finales del año pasado en el Centro socionsanitario de Echedo. "No se sabe si todas las pruebas eran realmente positivas, esto hace que nos replanteemos todo lo que ha ocurrido en estos meses", ha concluido.

No es la primera vez que en El Hierro se registran este tipo de problemas. El pasado mes de octubre, las autoridades sanitarias ya se vieron obligadas a repetir 60 pruebas positivas, certificándose con posterioridad que 59 resultados eran erróneos.