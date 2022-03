Alarma entre los pequeños empresarios por la crisis de Ucrania: “Esperamos un palo muy gordo"

La subida de los costes en materias primas, combustibles y en el precio la luz está pasando factura a muchas empresas canarias. Empresas que tienen que hacer auténticos malabarismos para poder pagar las nóminas de sus trabajadores y estar al día en el resto de obligaciones, y que se ven abocadas en muchos casos a subir el precio final de sus productos.

En el caso del sector ganadero, uno de los más afectados por la crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania, la situación se complica aún más por la elevación del precio de los cereales que llegan justamente del país invadido, produciéndose un efecto dominó que afecta al comercio minorista y al cliente final.

Diego Rodríguez, propietario de uno de los puestos de venta de carne en el Mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz, ha confesado hoy en La Mañana de COPE Tenerife ser “bastante pesimista”, y esperar “un palo muy grande en los próximos meses”.

El pequeño empresario relata que “en nuestro caso, ha aumentado el precio de la luz, en un 100%, ya que si hace un año estábamos pagando 1000 euros, ahora mismo estamos pagando 2000”, explicando a la vez que “nosotros no podemos eliminar luz ni corriente, porque el negocio decae y se ve muy pobre”.

Diego además lamenta que “el primer palo nos lo llevamos nosotros, que somos los que tenemos que asumir la subida de costes”, porque además, “no podemos subir los precios de golpe y porrazo, es imposible. Cuando pase el tiempo y no quede más remedio a lo mejor, pero no ahora”.

Eso sí, el fantasma de tener que prescindir de puestos de trabajo va a estar ahí en los próximos meses: “Nosotros somos una empresa familiar con 5 personas empleadas, y el 28 del mes todos cobran, pero más adelante no sé qué sucederá. A lo mejor no nos quedará más remedio que prescindir de alguien, pero vamos a intentar por todos los medios que no sea así”.