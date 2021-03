África Fuentes, la tinerfeña que ha cautivado a la reina Letizia

África Fuentes es una incansable y batalladora mujer que ha dedicado toda su vida a los más desfavorecidos de Tenerife.

Su trabajo ejemplar le llevó a ser reconocida por la Casa Real en el año 2015 con la Orden al Mérito Civil por su extraordinaria labor con las personas que menos tienen.

Desde la Asociación de Vecinos del barrio santacrucero de García Escámez, se ha convertido en un referente de la solidaridad en la isla por la ayuda que presta a miles de familias con dificultades.

África reparte cada viernes kilos y kilos de alimentos donados por empresas y particulares. “Salimos adelante gracias a la colaboración de todo el mundo, sobre todo, mayoristas que me dan lo que no está escrito para que nadie se quede sin comer. Doy gracias a Dios por todos los camiones repletos de comida que recibimos”, ha relatado a COPE.

“La pandemia lo ha empeorado todo. Aquí vienen muchos vecinos que han sido derivados por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero también gente del norte y del sur, inmigrantes sin papeles… Algunos llegan caminando, otros lo hacen en guagua. Tenemos colas de enfermos, de embarazadas con niños, muchos mayores. Lo que más me apena es cuando veo la cara de angustia y tristeza de las personas de mi edad que tienen que recurrir a nosotros para no pasar hambre. Me duele en el alma que estén así”, ha lamentado.

África Fuentes presume con orgullo de su buena relación con la reina Letizia, a la que conoció en la inauguración del Palmetum de la capital tinerfeña en el año 2014 y con quien volvió a coincidir y estrechó lazos al ser premiada por el rey Felipe VI con la Orden al Mérito Civil.

“Es una maravilla de mujer, buenísima, abierta, cordial, de pueblo. Me da grandes consejos cuando nos escribimos o me llama. Hay cuestiones privadas que yo no puedo contar, pero debo decir que nuestra reina es muy sensible con las necesidades de los que peor lo pasan", ha destacado.