El aeropuerto de Tenerife Sur, de nuevo operativo tras retirar el avión de la pista

El avión de Ryanair que bloqueaba la pista del aeropuerto Tenerife Sur tras abortar el despegue este sábado ya ha sido retirado, con lo que el aeródromo vuelve a estar operativo, han informado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).



El incidente en la pista del aeropuerto del sur de Tenerife ha provocado el desvío de doce vuelos, de los que cinco han sido derivados a Tenerife Norte, seis a Gran Canaria y uno a Faro (Portugal), añadieron las fuentes de AENA.



A vez los controladores aéreos han divulgado un vídeo en sus redes sociales en el que se aprecia la retirada de la aeronave, que ha sido remolcada, y la confirmación de que la pista de Tenerife Sur vuelve a estar "libre y operativa".



Aún así, señalan que llevará un tiempo recobrar la normalidad en el flujo de tráfico aéreo puesto que deben regresar al aeropuerto los vuelos desviados a aeródromos alternativos.

No obstante las fuentes de AENA han señalado que no se espera que haya muchos más vuelos afectados al haber logrado despejar la pista dos horas antes de lo fijado inicialmente por Eurocontrol.



Las operaciones de aterrizaje y despegue en el aeropuerto Tenerife Sur estaban paralizadas en principio hasta las 19:00 horas de este sábado después de que un avión de Ryanair se quedase bloqueado sobre la pista al abortar el despegue.



El avión correspondiente al vuelo B738 de Ryanair quedó inmovilizado cuando la tripulación decidió por seguridad abortar el despegue porque al parecer los frenos alcanzaron una alta temperatura y se bloquearon, según informaron los controladores aéreos.



El incidente ha provocado importantes demoras en los vuelos de salida y llegada a la isla, con varios de ellos desviados a aeropuertos alternativos, incluido uno de carácter médico.



Fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) precisaron que en un primer momento se desviaron tres vuelos a Tenerife Norte y otros tres a Gran Canaria y tampoco despegaban vuelos desde las instalaciones aeronáuticas del sur de la isla.



Posteriormente Eurocontrol emitió una orden de "Rate Cero" para los vuelos a Tenerife Sur, lo que implicaba no autorizar despegues con destino a ese aeropuerto inicialmente hasta las 19.00 horas de este sábado, lo que finalmente se ha solventado.

?? La aeronave bloqueada que afectaba el #Aeropuerto de Tenerife-Sur #TFS ya ha sido retirada y la pista vuelve a estar operativa. https://t.co/fHR56wDiDB — Aena (@aena) August 27, 2022