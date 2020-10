AENA sigue sin responder las peticiones sobre la realización de test en aeropuertos

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha explicado que AENA sigue sin responder a las peticiones del Gobierno de Canarias sobre la realización de los test en los aeropuertos “a día de hoy no he recibido una respuesta formal” y que no considera válidas las declaraciones que ve en la prensa porque no sabe ni quién las realiza.

Yaiza Castilla ha afirmado que no entiende la actitud de AENA y ha defendido que la mejor opción es el test al ciudadano en origen antes de su visita al Archipiélago y devolverlo pero si no se dá este supuesto, es necesario tener “algo transitorio en los aeropuertos”. De no ser así, “hay que tratarlos en hoteles o clínicas donde será más costoso desde el punto de vista de la logística” aunque ha asegurado si es necesario se van a llevar a cabo.

La titular de Turismo ha admitido que los test “no son la panacea” pero son elementos de cribado y que no se entendería que no se proteja a la población canaria ante la apertura internacional fronteras cuando se le está pidiendo que hagan esfuerzos para evitar la expansión del virus en las islas.

“Es necesario un mínimo control, voluntario y aleatorio para hacer un cribado a la población, menos es nada”, ha subrayado.

En otro orden de asuntos, ha destacado que está situación le produce “rabia” porque entiende que el sector privado va ir mucho más rápido sin la asistencia de la Administración que “llega tarde y llega mal”. Para Castilla, esto no se debería permitir o no es su idea respecto a dirigir una Administración porque deben estar “al servicio del interés general”.