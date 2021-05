Acusan al Ministro Luis Planas de venir a Canarias a certificar la muerte del plátano en las islas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita Canarias hoy jueves y mañana viernes, en un viaje en el que tiene previsto reunirse con representantes de diferentes sectores agroalimentarios y pesqueros del archipiélago para conocer su situación. En concreto, hoy está en Tenerife y mañana en La Palma.

Uno de los principales sectores agricultores de Canarias, el del plátano, recibe al ministro con una esquela que hoy se publica en la prensa y que certifica la “muerte de este producto”. Obituario que ocupa una página entera y que arranca con un solemne “El Excelentísimo Plátano de Canarias, que ha fallecido víctima de la traición y el olvido del Gobierno Socialista".

En el texto se destaca cómo los 7.752 productores dan las gracias a toda la sociedad en defensa de la pervivencia de este cultivo, que lamentan, no pudieron acabar con el “sistemático bloqueo del Gobierno Central, que no quiso entender su singularidad ni su importancia, no solo para el sector primario de las islas, sino también para su medioambiente, su paisaje y su economía".

La esquela recuerda cómo estos productores han demandado un trato singular para no tener que competir con el banano de Latinoamérica. Un trato singular que, puntualizan, no afecta a ningún otro producto o territorio de la península y por no tanto no generaba agravio comparativo. Demanda, se quejan, “cuando no ignorada, respondida con compromisos que nunca cumplieron”.

Luis Planas también es centro de las críticas del sector. Un ministro que “ha ignorado al sector y que hoy visita Canarias para certificar su muerte y su próxima desaparición, dejando tras de sí 8.639 hectáreas de cultivo y a cientos de familias a las que se ha cercenado su futuro”.

La esquela finaliza destacando que la misma se ha escrito para dejar constancia del agravio que ha supuesto su muerte, “quedando en recuerdo y memoria de las generaciones que durante décadas trabajaron en estas islas por el Plátano de Canarias”.

De momento, no hay respuesta al escrito por parte del Ministerio o de Luis Planas, que hoy comparece ante los medios, tras reunirse con el Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.