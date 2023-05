¿Se acuerdan los partidos políticos estos días de campaña de las personas con discapacidad?

La Asociación Queremos Movernos ha denunciado hoy la falta de sensibilidad que “la mayoría de las formaciones políticas” tienen con las personas con discapacidad, alegando que estos son días de “promesas pero materializaciones ninguna”.

La portavoz de este colectivo, Ana Mengíbar, ha destacado en La Mañana de COPE Tenerife que “lo que escucho estos días es lo mismo que he oído en otras campañas electorales” añadiendo que “te muestran un interés fantástico, te dicen ‘conmigo esto va a cambiar’, y luego nada más tomar posesión del cargo, se empiezan a olvidar del colectivo”.

Pero de manera particular, la portavoz de Queremos Movernos quiso denunciar una situación: “Desde antes de la pandemia, solicitamos que se eliminaran los obstáculos rebajando la altura de tres aceras que afectan a personas con discapacidad en Santa Cruz al concejal del área Javier Rivero, y no se han hecho nada”.

Una situación que, naturalmente, genera un importante malestar en el colectivo. En ese sentido, Mengíbar reiteró que “son muchos los casos que conozco de personas con discapacidad que están esperando un rebaje de la acera de su calle” y que, “a pesar de haber comunicado el tema a todos los concejales responsables del Ayuntamiento de Santa Cruz en los últimos años, no han hecho nada”.

Eso sí, la activista reconoció que “hay algunas formaciones políticas que sí están permanentemente en contacto con nosotros, que nos llaman muchas veces, y se interesan por nuestro opinión”, pero las demás “nos vienen a pedir el voto y luego si te he visto no me acuerdo”.