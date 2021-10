La actividad explosiva de la erupción se intensifica con la emisión de bombas volcánicas

Los científicos de INVOLCAN han difundido un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que se muestra la actividad explosiva que la erupción ha registrado en las últimas horas con la emisión de bombas volcánicas. Este material ha llegado a una de las zonas de trabajo del personal que realiza el seguimiento del proceso eruptivo.

La violenta actividad explosiva de ayer deja su huella en forma de bombas volcánicas como esta en una de nuestras zonas de trabajo / The strong explosive activity leaves its fingerprint as volcanic bombs like this in one of our work sites pic.twitter.com/ml0xXmqDv1