¿Acierta el Gobierno de España eliminado las mascarillas en exteriores?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el próximo martes el Gobierno eliminará la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores, después de que el lunes sea debatido este asunto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La titular de Sanidad ha señalado que la idea es que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles y que pueda ser efectiva el jueves. "Ese es un poco el 'timing' que tenemos en previsión", ha apuntado.

A partir de aquí, el debate está abierto. ¿Acierta con este medida el Gobierno de España? ¿Ha llegado el momento de quitarnos las mascarillas en espacios exteriores?

En opinión del prestigioso neumólogo, y portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento de Canarias Miguel Ángel Ponce, la respuesta es muy clara: “Las mascarillas en exteriores no son necesarias, siempre y cuando no estemos en lugares donde no se pueden respetar las distancias de seguridad o donde hayan aglomeraciones”.

La reflexión sobre este asunto debe llevarnos “al sentido común y a lo que la comunidad científica opina sobre este tema” apunta Ponce. Eso sí, denuncia que “una vez mas la confusión en los mensajes, cuando hace solo una semana la propia ministra Carolina Darias dijo que iban a mantenerse dichas mascarillas, no ayuda”. Y en ese sentido, añade:“Estos continuos bandazos en los mensajes de nuestras autoridades sanitarias, más allá del consenso científico, han generado una falta de credibilidad en la población que no ha ayudado para nada, a controlar la pandemia”.

En ese contexto, el neumólogo apunta que “el mismo director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, habla de que no se puede hablar del gripalización ni de endemia, mientras el propio presidente del Gobierno a principios del mes de enero, dijo que sí se podía hacer, en un mes que ha sido el de mayor mortalidad y de ingresos hospitalarios”.

Por último, Ponce concluye que “es más importante que nunca dar mensajes claros, para evitar que pudiera aparecer una nueva variante, en el marco de una desescalada abrupta y con mensajes contradictorios, y que no nos podemos permitir después de lo que ha pasado con la variante ómicron”.