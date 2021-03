Abuelos y bomberos a la vez: así va la vacunación contra el coronavirus en Tenerife

Canarias continúa administrando la vacuna contra el coronavirus y se acerca a las 60.000 personas inmunizadas, es decir, aquellas que han recibido las dos dosis necesarias.

Una vez que ya se ha concluido con todos los usuarios y el personal de las residencias de mayores, así como con prácticamente todos los sanitarios de primera línea, el Servicio Canario de la Salud ha seguido con el resto de grupos prioritarios que establece la Estrategia Nacional de Vacunación.

Comienza la vacunación de los farmacéuticos de Tenerife La inoculación de la primera dosis concluirá el martes Tenerife 04 mar 2021 - 12:04

Pero el orden de los grupos está condicionado por la disponibilidad de las diferentes vacunas y el número de ciudadanos receptores de las mismas. Así, en los últimos días muchas personas han preguntado por qué se está vacunando a policías, bomberos, fisioterapeutas o podólogos si apenas se está empezando con los mayores de 80 años que viven en sus domicilios.

La razón está en las directrices del Ministerio de Sanidad de no administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años al no haberse comprobado suficientemente su eficacia en este sector de la población. Por ello, para no desaprovechar las miles de dosis que están llegando de esta farmacéutica, se ha comenzado a administrar tanto a los colectivos esenciales para la sociedad como al resto del personal sanitario menor de esa edad.

En Tenerife se comenzó a vacunar a los mayores de 80 años a finales de febrero con la vacuna de Pfizer. A los más limitados se les inocula a domicilio, mientras que al resto se les cita en centros sanitarios. Estos días, por ejemplo, el personal de Atención Primaria de Tenerife ha vacunado en sus casas a María del Carmen y a Julia, dos vecinas de Tejina con 102 años.

María del Carmen Santabarbara y Julia Rodríguez Afonso son dos vecinas de Tejina, en Tenerife, ambas tienen 102 años y ya se han vacunado contra la #COVID19. #YoMeVacunopic.twitter.com/d1bLwZu2yg — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) March 6, 2021

La nieta de Julia, Giovanna, daba las gracias en las redes sociales "al centro de salud de Tegueste, que en todo momento han estado muy pendientes de mi abuela", recalcando que "no ha tenido ningún efecto secundario y está perfecta de salud, incluso, era ella la que pedían que la vacunaran".

Con las dosis de AstraZeneca, Pfizers y Moderna (en función de la edad) se están vacunando ya a los 2.500 farmacéuticos de la isla, uno de los colectivos más expuestos al coronavirus. Comenzaron el jueves y esperan terminar este martes con la primera dosis. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, ha explicado a COPE que el Servicio Canario de la Salud ha concertado la campaña con la sanidad privada y, en concreto, con Hospiten, Quirón y la clínica San Juan de Dios.

Por otro lado, los equipos de la Gerencia de Atención Primaria de la isla continúan vacunando a los profesionales de los servicios de atención a domicilio y a efectivos del Consrocio de Bomberos. También están recibiendo la vacuna los agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Los equipos de vacunación de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife continúan hoy vacunando contra la #COVID19 a profesionales de los servicios de atención a domicilio y a efectivos del Consorcio de Bomberos.#YoMeVacunopic.twitter.com/CQYTkinEKp — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) March 6, 2021

El próximo viernes, 12 de marzo, está previsto comenzar con los docentes de Educación Especial e Infantil en Tenerife, después de haber arrancado ya en las islas no capitalinas. Más tarde será el turno del resto del profesorado. A todos ellos se les vacunará en centros hospitalarios y en horario de tarde, para no influir en las clases y evitar contratiempos en caso de que se produjese alguna reacción.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sigue asegurando que en verano estará vacunado el 70 % de la población diana, ya que desde el Ministerio de Sanidad se cuenta con las llegadas en tiempo de las partidas comprometidas a través de la Unión Europea.