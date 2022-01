El absurdo discurso del negacionismo se exhibe en Tenerife: “No hay ningún problema sanitario”

Alrededor de unas 2.000 personas según fuentes de los organizadores, y entre 1000 y 1200 según la Policía Local,se manifestaron este sábado en La Laguna pidiendo “libertad”y posicionándose en contra de las vacunas y del uso obligatorio de mascarillas. El acto supuso la escenificación del movimiento negacionista en la isla, que se empeña en apelar a teorías que mantienen la inexistencia del virus del SARS-CoV-2 y por tanto, la falta de justificación de las medidas preventivas.

En ese contexto, uno de los promotores, el conocido abogado Felipe Campos ha explicado hoy lunes en La Mañana de COPE Tenerife que “el relato decae, no hay ningún problema real ni sanitario que justifique estas medidas, ni mucho menos el certificado digital, por eso nosotros abogamos por la libertad”.

Campos añadió que “todo es una falsedad desde el minuto uno, desde la misma existencia de la enfermedad del covid”, argumentando que“nadie ha demostrado en todo el mundo, que alguien tenga el SARS-CoV-2. Los datos no han sido pandémicos nunca, todo es una gran mentira, y no tiene ningún sentido, porque no hay ninguna gravedad desde el punto de vista sanitario”.

La base del razonamiento, según el abogado, es que “todo se ha porfiado a las PCR y se ha reconocido que la PCR es un medio ineficaz para determinar si hay SARS-CoV-2, porque es necesario realizar un cultivo”. Y lanzó una pregunta: “¿Por qué la administración no quiere hacerles un cultivo?”.





CAMPOS SE CONTRADICE: LLEVA MASCARILLA EN INTERIORES POR “IMPERATIVO LEGAL”





Sin embargo, Campos entra en contradicción con lo que expone, al reconocer que en interiores, sí hace uso de la mascarilla. “Yo no llevo mascarillas en absoluto, por lo menos en exteriores” apuntó, para luego matizar que“en interiores la llevo por imperativo de cumplir la norma, pero es una norma que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ninguna razón y la cumplo si entro en una farmacia o en el Corte Ingles, pero cumplir normas absurdas es absolutamente contrario a la lógica y a la razón”.

Por último, y aludiendo a una tesis ya repetida entre los negacionistas el jurista recalcó: “¿Quién eligió a la OMS? Una empresa controlada por Bill Gates, que está en el negocio de las farmacéuticas y que es accionista de Pfizer. Las farmacéuticas controlan a la OMS y a los médicos españolas con 2.000 millones de euros, como las asociaciones de pediatría o Amós García Rojas”.





