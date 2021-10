Se abre una nueva boca en el volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias ha confirmado la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura generada por la erupción del volcán de La Palma y que se viene a sumar a las dos nuevas bocas que surgieron en la madrugada de ayer viernes.

El INVOLCAN ha compartido un vídeo con imágenes de este nuevo foco que han sido captadas por un dron a las 10.30 horas, donde se puede observar cómo ya se están emitiendo elementos líquidos, sólidos (como la lava y los piroclastos) y también gaseosos.

Los científicos ya han iniciado los trabajos de monitorización y vigilancia de este nueva boca eruptiva, y continúan los trabajos de vigilancia de la nueva colada y de los dos nuevos centros de emisión surgidos en el día de ayer.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL@UOBFlightLab@unipa_itpic.twitter.com/q65T157fUg