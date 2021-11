2022 será el año clave en las obras que pretenden solucionar los atascos en la autopista del Norte

2022 va a ser el año clave para el comienzo de las obras de 3 importantes infraestructuras que pretenden cambiar la fisonomía de la autopista del norte de Tenerife y que sobre todo, persiguen solucionar el problema de los atascos que amargan la vida diariamente a miles de tinerfeños.

Así lo ha afirmado hoy el vicepresidente del Cabildo y consejero de Carreteras Enrique Arriaga, que en La Mañana de COPE Tenerife ha desvelado las claves que tienen que ver con las tres grandes propuestas para solucionar el caos circulatorio: la circunvalación de La Laguna, el tercer carril en el tramo comprendido entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte, y el carril Bus Vao.

Arriaga ha afirmado de forma concluyente que “a medio plazo están planteadas las obras y solucionándose”. La cuestión fundamental que preocupa al ciudadano son los plazos: “La circunvalación de La Laguna ya va a información pública, por lo que la obra se iniciará a finales del 22 o principios del 23, el tercer carril en el tramo entre Guamasa y el aeropuerto también comenzará la obra en 2022, y el proyecto de los carriles Bus Vao lo estamos redactando y dentro de poco entrará en periodo de ejecución pero está claro que va a tardar”.

El consejero tiene una diagnosis clara: “Hay un empeoramiento tras la pandemia, y sabíamos que tarde o temprano el problema afloraría de nuevo. Tenemos 850.000 coches y si a eso le sumamos que con la pandemia hay miedo a compartir coches al final el problema está ahí”

Y para solucionarlo, “tenemos que eliminar coches de la carretera y solo podemos hacerlo aumentando la capacidad de la vía para que puedan circular todos y no se forme un atasco, y para eso es fundamental el tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos y la circunvalación de La Laguna que van a descongestionar”.

Por último, y después de las quejas de algunos oyentes que han denunciado esperas para acceder a la autopista de más de media hora en algunos accesos, Arriaga explicó que “el problema es que es una autopista con 30 accesos, uno por cada kilómetro y la solución ahí es muy complicada, no podemos cerrar accesos, pero haremos alguna prueba para que no sean en continuo, pero no solucionará del todo el problema”.