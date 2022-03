1.000 cabras de Arico, en peligro por la huelga del transporte

La huelga de transportistas a nivel nacional está afectando de manera negativa a las granjas de Tenerife. Juan Carlos Rodríguez, ganadero y presidente de la Asociación de Criadores de la Cabra Tinerfeña, tiene una granja con 1.000 cabras en Arico. En nuestros micrófonos ha explicado que “esta semana ha entrado forraje, pero el problema es que no hay continuidad. Al haber menos pienso, no es tan preocupante en lo que respecta a la sanidad de los animales, pero al no haber forraje ya si entramos en un problema sanitario, sobre todo para las cabras. Con sólo pienso, los animales no pueden subsistir. Tenemos una preocupación enorme porque debemos mantener la continuidad de la llegada de los forrajes”.

El forraje es una hierba verde o seca que se da al ganado para alimentarlo. Es de vital importancia para la alimentación de las cabras. “En lo que respecta a las gallinas, cochinos y conejos se puede trabajar con pienso. Sin embargo, para que pueda trabajar o funcionar, la cabra debe consumir el forraje. Este forraje es simplemente hierba o arbustos. En este caso, como nosotros no hacemos pastoreo porque ya no es viable hacerlo, se trae el forraje de la península”, ha señalado Juan Carlos Rodríguez.

“Para nuestra granja, traemos productos sin humedad como alfalfa, paja de trigo, avena o paja de guisantes. Con eso completamos la ración de forraje. Por ejemplo, en mi caso, aquí comen 50/50. Unos cincuenta de pienso y otros cincuenta de forraje. Si falta algo de estos productos, se pueden producir problemas relacionados con la acidosis metabólica del animal”, ha matizado el ganadero.

Actualmente, cuentan con el suficiente forraje para alimentar a la cabaña durante 2 semanas. Si no llegan más productos para estos animales, se podría llegar a sacrificarlos. “Yo espero que eso no pase. Intento llenar el almacén toda la semana, pero si falla por causas externas no podemos sacrificarlos. No se puede sacrificar más de mil animales, ya que ni estaría preparado el matadero ni habría donde comercializarlo. Tendría que dejar a los animales aquí sin forraje y a la espera de que pasa. Las consecuencias pueden ser fatales”, ha lamentado

“Debo tener 35 mil kilos de forraje y pienso para mantener la granja. Necesitamos mayor continuidad porque no podemos esperar los 6 días que nos han dicho que van a tardar. Yo no puedo dejar a las cabras sin forraje un día porque ya generaría problemas en su alimentación”, explicaba Juan Carlos Rodríguez, a la espera de que esta situación se alivie.