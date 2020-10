Alemania saca a Canarias de los destinos de 'riesgo' para viajar

Alemania ha sacado a Canarias de los destinos considerados como de 'riesgo' para viajar atendiendo a la incidencia del coronavirus, según ha confirmado el propio presidente canario, Ángel Víctor Torres, en su cuenta oficial de Twitter.

El Gobierno alemán adoptó en la noche del miércoles esta decisión ante la "favorable situación epidemiológica" de las islas, lo que le ha servido para salir de las zonas de riesgo, de tal forma que los alemanes podrán viajar al archipiélago.

Torres ha calificado esta decisión de "buena noticia", ya que se trata de una medida que entrará en vigor a partir del sábado, 24 de octubre.

El gobierno alemán decidió en la noche de ayer, y por la favorable situación epidemiológica, que las Islas Canarias salen de las zonas de riesgo para poder viajar sus compatriotas. La medida entra en vigor a partir del 24 de octubre. Buena noticia. pic.twitter.com/RDX6zlTsIs — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) October 22, 2020

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, recordando que "el mercado germano aprecia mucho al archipielago. Ahora, esperemos que las reservas empiecen a animarse y los turistas nos vean como un destino seguro".

No obstante, Ucelay ha subrayado que la salida de la lista de zonas de riesgo sanitario "no servirá de nada si no logramos implantar controles en los puertos y aeropuertos y frenamos los contagios, ya que un rebrote puntual podría echar por tierra todo el trabajo que estamos realizando desde hace meses".