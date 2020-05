La presidenta de la FECAM alerta que los ayuntamientos podrían llegar a no pagar las nóminas

El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) se ha reunido de manera urgente para estudiar la caída en las previsiones de ingresos del Bloque de Financiación Canario tras la crisis del COVID-19 y sus consecuencias en las cuentas de las corporaciones municipales.

Con los datos de la Agencia Tributaria Canaria y la viceconsejería de Hacienda del Gobierno regional, la FECAM prevé que los ayuntamientos canarios sufran una pérdida en sus recursos de 213,59 millones de euros durante este ejercicio 2020, es decir, una caída del 54,60% con respecto a las previsiones de ingresos iniciales, que se situaban en los 391,2 millones de euros y que ahora alcanzan los 177,6 millones.

Ante este escenario nada alentador, la presidenta de la FECAM y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, señalo hoy en La Mañana de COPE Tenerife con Guillermo García que “estamos muy preocupados y con cierto desaliento por el panorama que se avecina, aún así estamos trabajando para atender la emergencia social de manera fundamental, además de estar colaborando con la emergencia sanitaria junto con las diferentes administraciones”.

Asimismo, Brito afirmó que “si no llega a presentarse cambios o flexibilidad en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vamos a tener muchos problemas”. La crisis es de tal magnitud, que se puede llegar a la situación de no tener la capacidad de poder pagarle el sueldo a los funcionarios: “sí, la situación es tan grave, que podría darse la situación de que los ayuntamientos no tuvieran liquidez en tesorería para pagar sus obligaciones”.

Esta ley impide que los ayuntamientos, en estos casos de emergencia, puedan emplear el superávit, con sus remanentes de tesorería dirigidos a las necesidades sociales. Es decir, cuando una administración realiza un presupuesto municipal, se reflejan una serie de ingresos y de gastos, que al aprobarlo deben estar de manera equilibrada.

Esto permite que las administraciones no se puedan endeudar, y que el déficit sea cero, con un equilibrio de los gastos con los ingresos. Lo que ocurre en estos momentos es que, al no tener ingresos, el presupuesto de los ayuntamientos va a quedar desequilibrado, puesto que se están asumiendo gastos de necesidad social. Por ello, con esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, las administraciones no van a poder emplear ni superávit, ni remanente. Actualmente, los ayuntamientos de todo el país tienen con respecto al 2019, una liquidación estimada de 3.830 mil millones de euros, y de este remanente total, el Estado ha liberado para todas las corporaciones en el país un 20%.

“Desde la Federación Canaria de Municipios estamos intentando equilibrar los ingresos para las administraciones locales y que puedan seguir cumpliendo con sus funciones, debido a que nos encontramos en una situación muy dispar”, sostiene María Concepción Brito. En ese sentido no queda más remedio que “buscar soluciones, como la flexibilización de la norma de estabilidad para que pueda ver endeudamiento, y así no tener dificultades a la hora de afrontar las necesidades sociales y sanitarias principalmente.