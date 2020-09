Bermúdez apoya a la Policía Local de Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez ha mostrado hoy en La Mañana de COPE Tenerife su apoyo a la policía local santacrucera, tras su actuación de pasados días en el Parque Don Quijote de la capital, identificando a un grupo de jóvenes que no llevaban mascarilla. Tras la polémica generada en las redes sociales, y al ser cuestionado sobre si hubo un exceso de celo por parte de la policía, Bermúdez afirmó que “en absoluto, yo apoyo totalmente la actuación de la policía local, que me consta se ha realizado de manera profesional, y además digo que esto lleva una evolución, al principio cuando se pusieron las normas, lo que se hacía era advertir y recordar las recomendaciones. Pero ahora los apercibimientos se están convirtiendo en sanciones porque hay una minoría que intenta imponernos a la mayoría la forma de hacer las cosas en una pandemia sanitaria como ésta. Hay que cumplir las reglas estemos donde estemos, y en el Parque Don Quijote ya habíamos recibido varias quejas, y por tanto llegó el momento de pasar a sancionar”.

El primer edil santacrucero también repasó otros temas de actualidad, como la polémica entorno a la decisión del Gobierno de España de no permitir la utilización del superávit y los remanentes de tesorería a las corporaciones locales. Bermúdez aclaró que “en este tema nos hemos unido muchos alcaldes tan distantes ideológicamente como el de Zaragoza, Madrid, Bilbao o Barcelona y por supuesto Santa Cruz de Tenerife ,de fuerzas políticas diferentes, porque esa manera de actuar no es la que queremos los ayuntamientos. Se ha quedado solo el PSOE y el ministerio y esperemos que den marcha atrás. Hay algunas cuestiones del decreto que sí estamos de acuerdo y queremos que se mantengan pero hay otras que no, que no y que queremos que las retiren y buscar un consenso mayor del que hay”.

Por último José Manuel Bermúdez quiso referirse a la decisión del gobierno regional de realizar test en destino y a cómo está afectando la crisis turística a la capital, afirmando que “nos preocupa como preocupa en toda la isla. Se tenían que haber tomado algunas decisiones hace dos meses que parece que ahora se van a tomar, como son los hacer los test en los destino, como hicieron Madeira o Islandia hace tiempo. Hemos perdido un tiempo precioso. Ninguno de los proyectos hoteleros que tiene la capital han dado marcha atrás, y estarán en funcionamiento en uno o dos años, y creo que la crisis económica la vamos a pasar con estos proyectos que generan actividad económica”.