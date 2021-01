Amós García Rojas confirma que se ha ralentizado el proceso de vacunación por problemas de suministro

El jefe de sección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas ha confirmado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que el proceso de vacunación se está ralentizando en Canarias por problemas en los suministros que han llegado a las islas: “El problema es que nos han llegado menos dosis de la de Pfizer que las que nos tenían que corresponder” apuntó García Rojas, que explicó que “han llegado menos y en una vacunación tan compleja nos podemos encontrar con problemas de suministro”.

En ese sentido, García Rojas confirmó que “no es muy importante, pero sí va a suponer una ralentización en cuanto a nuevas personas a vacunar, pero no en segunda dosis porque se dejaron reservadas”, precisando que “hay un menor número de dosis recibidas, y por tanto el ritmo va a ser más bajo, aunque se va a seguir vacunando, por lo menos esta semana”.

En cualquier caso el experto epidemiólogo aclaró que “es un problema puntual” y que se espera recuperar el ritmo “la semana que viene”.

Sobre si esta circunstancia va a retrasar los plazos de vacunación para otros colectivos, Amós García manifestó que “se va a poner toda la carne en el asador para que no sea así” porque “estamos en la fase más lenta y a partir de aquí deberíamos ir más rápido. Lo primero es tener vacunado a toda la población vulnerable, y hay buenas noticias porque ya va a llegar también la vacuna de Moderna y también está en puertas la de Oxford que el día 29 de este mes va a ser examinada por la Agencia Europea del Medicamento”.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología sí quiso insistir en que el cambio a fase dos de Tenerife no puede provocar en ningún modo “un efecto relajación”, porque “esto no es un premio ni una prebenda, no podemos olvidar que estamos en pandem