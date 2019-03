Zerolo, Bermúdez, Coalición y los chicos del montón

No se dejen llevar por los bajos instintos de los que van a sacar el machete y las vísceras en los próximos días.

Miren noticia importante la que les hemos venido contando en los últimos minutos y es que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a los acusados del caso las teresitas, lo que significa que ya es firme la condena de cárcel para el ex alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo. 7 años de condena de privación de libertad para el ex alcalde, que se unen a los 7 años para Miguel Parejo ex concejal de urbanismo, y 5 años para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

La sentencia de alto tribunal confirma la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento, con perjuicio para las arcas municipales, incurriendo en un delito de malversación y otro de prevaricación por la resoluciones adoptadas a sabiendas de su injustica para lograr el fin pretendido.

En definitiva una sentencia ejemplarizante que ya es firme, y que ojo, obliga a los empresarios condenados a devolver a las arcas del ayuntamiento los 52 millones de euros más intereses malversados de dinero público.

Miren, a mí una de las cuestiones que como ciudadano santacrucero, más me avergüenzan de este asunto, es el aforamiento con que Coalición Canaria ha obsequiado a Zerolo en los últimos 18 años. Sí señores, porque este tema viene desde la sentencia de 2001, y su partido, ha colocado a Miguel Zerolo primero en el parlamento regional y lo que es más grave todavía, después en el senado como senador por la CCAA, con el único fin de estar aforado y escapar a la acción de la justicia.

Pero de la misma forma que les digo esto, también afirmo con plena convicción lo siguiente: estamos en época electoral, y los torquemadas de turno van a pedir la cabeza de todo el nacionalista que se cruce en su camino apelando al mantra de las responsabilidades políticas. Y aquí las responsabilidades son de quien son. No se confundan, Jose Manuel Bermúdez no tiene nada que ver con este asunto. Bermúdez es, y ha demostrado ser en los últimos años, un político honesto que ha trabajado por y para su ciudad que es Santa Cruz. Con sus virtudes y sus defectos, pero no sería justo que actual edil pague los platos rotos de lo que hizo Zerolo hace 20 años.

A Bermúdez deben juzgarlo por su gestión en los últimos 4 años, sí, y cada uno puede tener su opinión sobre si ha sido positiva o negativa, pero no mezclemos churras con merinas. La gestión de Zerolo y sus años de señorío absoluto en el consistorio quedan emborronados y desacreditados con esta sentencia que confirma unos delitos probados y reprobables desde todo punto de vista. Pero el equipo actual de gobierno, que han conformado coalición y partido popular, merece un balance ciertamente diferente.

Les invito a que reflexionen sobre el asunto, y a que no se dejen llevar por los bajos instintos de los que van a sacar el machete y las vísceras en los próximos días.