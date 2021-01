La vuelta a fase dos no es un premio

Miren como ya bien ustedes saben, finalmente el Gobierno de Canarias tomó la determinación este sábado de que la isla de Tenerife pase a fase dos. Una decisión que en la práctica supone retrasar el toque de queda a las 11 de la noche, que los gimnasios pueden reanudar su actividad con el 50% de aforo y que igualmente, los bares y restaurantes pueden volver a abrir sus comedores interiores también al 50% de su capacidad.

Pero esto, de ningún modo debe hacernos suponer suponer que el problema esté solucionado, ni mucho menos que debamos bajar la guardia. Apelo a la frase de Luis Serra Majem en este programa el pasado miércoles: “a veces lo que se percibe como un premio acaba siendo un castigo para la población, y la experiencia nos dice que siempre que se ha abierto la mano ha habido repuntes en Canarias”.

Más clarito, el agua. Esto no es un premio ni una recompensa. La guardia debe seguir en todo lo alto y la responsabilidad debe ser nuestra mejor aliada, a pesar de que tengamos más libertad de movimientos. Los datos ya confirman que, no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional, las reuniones familiares navideñas nos están pasando factura y no podemos pensar que todo el monte es orégano.

Un reflejo claro de lo que estamos comentado son las aglomeraciones este fin de semana en los accesos al Teide. Se ha explicado por activa y por pasiva a la población que hay que evitar este tipo de concentraciones de gente. Pues nada, la novelería puede con una ingente cantidad de personas que se olvidan que estamos en pandemia y que se siguen poniendo en riesgo sin necesidad alguna.

Miren yo entiendo que nuestra responsabilidad en este momento que vivimos como medio de comunicación, es ayudar a contribuir a la difusión de dos mensajes: el primero es este que les estoy comentando, que podemos volver a hacer uso de los gimnasios y de disfrutar de la restauración cumpliendo las normas y siempre siendo responsables, y seremos reiterativos en hacerlos y por cuantas veces haga falta.

Y el segundo mensaje es el de que todos debemos vacunarnos cuando nos llamen. Por nuestro propio bien, y por el bien común. Y en este ultimo, les aseguro, seguiremos insistiendo en los próximos días.