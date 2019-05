Votemos con responsabilidad por una Canarias del siglo XXI

Tiempo de lectura: 2



Miren hoy viernes termina la campaña. Diría que por fin, hoy se acaba una campaña que nos ha saturado de mensajes políticos, después de unas elecciones previas las generales, que nos dejaron un cambio en el espacio político en España.

Y la campaña termina una vez más, con esta casa Cope Canarias y Cope Tenerife siendo referencia a nivel informativo con el debate que esta mañana hemos emitido con los candidatos a la presidencia del gobierno de Canarias desde las instalaciones del R.C. Náutico de Gran Canaria.

Miren yo no voy a hacer un mitin aquí y ahora porque no me corresponde a mi esa función, pero sí tengo claro que el próximo domingo debemos votar en conciencia y pensando en lo mejor para la Canarias del siglo XXI.

Nosotros aquí intentamos informar de manera plural y poniendo nuestro granito de arena para que cada de uno de ustedes pueda formarse un criterio propio sobre qué es lo mejor para nuestra sociedad, y esperamos humildemente haber contribuido ese fin. Eso sí a yo a estas alturas de la película ya no me voy a esconder. No me gustan los extremos, lo he dicho en reiteradas ocasiones y creo que el camino está en la moderación y en la centralidad.

Una centralidad que puede estar escorada a la derecha o a la izquierda, pero que parte de un punto que creo que ofrece una visión global de las cosas, una capacidad de negociación para llegar a puntos de encuentro y de una forma de ver la vida y las política donde las vísceras, el odio al que no piensa como tú o los cordones sanitarios no tienen cabida.

Aquí particularmente en Canarias el dilema parece ser si seguir apoyando gobiernos de Coalición Canaria o si verdaderamente hace falta un cambio en algunas instituciones donde los herederos de Manolo Hermoso, Adán Martin o Miguel Zerolo siguen gobernando. La última palabra la tenemos todos con nuestro voto, pero yo por lo menos, cuando vote voy a pensar en política y en soluciones políticas y si algunos quieren judicializar la política allá ellos.

Lo único que espero de los que salga elegidos, sean del color que sea, es que sienten las bases y los pilares de una canarias más fuerte, menos pobre, con menos paro y con mayor futuro para las próximas generaciones en los años venideros. Y para Tenerife, pido políticos que defiendan a la isla mayor en extensión y más poblada de este archipiélago, sencillamente, como se merece.