La visita real a Canarias y mis reflexiones sobre la monarquía

Miren como les hemos venido contando ayer estuvieron en Canarias en visita oficial S.M. los reyes Don Felipe y Doña Letizia, en una visita que les llevó a reunirse con personalidades destacadas del sector turístico en Las Palmas, y a conocer de primera mano igualmente las condiciones de seguridad en los aeropuertos ante la situación de nueva normalidad, así como las inquietudes de nuestro sector primario en Tenerife.

Los guiños hacia Canarias por parte de la corona han sido numerosos en los últimos tiempos, demostrando siempre gran interés por los problemas que nos afectan en este territorio, tan español como cualquier otro, aunque geográficamente distanciado del continente.

Y creo que el contexto de esta visita, nos sitúa en un momento apropiado para reflexionar sobre el momento de la monarquía como institución en nuestro país, y sobre la campaña perfectamente planificada desde algunos sectores de la extrema izquierda y sus voceros mediáticos contra una institución que indudablemente da prestigio a España.

Los ataques de todo tipo, políticos y mediáticos, que está sufriendo el rey emérito, no están en su esencia justificados por el comportamiento de Juan Carlos I, sino más bien por el interés del comunismo de acabar con una institución, representada hoy en la figura de Felipe VI, y que garantiza un sistema de libertades fundamentales y que prioriza la igualdad y la convivencia en paz entre todos los españoles, junto con otro pilar fundamental de nuestro estado de derecho como es la Constitución.

Y justamente, ese pensamiento único de ultra izquierda ha fijado sus objetivos políticos en desacreditar a la corona, como paso previo a una reforma constitucional que consagre un régimen al servicio del comunismo bolivariano.

A mí, créanme, me gusta llamar a las cosas por su nombre y esa es la realidad política que maneja esta ideología, y que los partidos constitucionalistas, y coloco al PSOE en primer lugar, no solo no pueden amparar, sino que tienen que poner todos los medios para evitar.