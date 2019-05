Vidina y Groucho: si no le gustan mis principios....

Tiempo de lectura: 2



Miren periodistas y políticos tenemos una cosa en común: nuestro prestigio profesional depende en gran medida de la credibilidad, que generemos entre nuestros oyentes o lectores en el primer caso, o entre el electorado o la ciudadanía en general en el segundo de los casos.

La credibilidad es básica a la hora de ponerse delante de un micrófono como el de esta radio, como lo es también a la hora de encabezar una lista al parlamento, al cabildo o a cualquier ayuntamiento, y es definitiva una cualidad que el votante debe poner en valor a la hora de decidir a qué formación apoya y a que político otorga su confianza. Y digo esto porque estos días estamos viendo algunos casos de “donde dije digo, digo Diego”, en la medida en la que aritmética ha deparado escenarios políticos en algunas instituciones muy golosos para algunos a los que mantener sus postulados de campaña parece que les cuesta.

Si uno por ejemplo, mantiene durante el periodo preelectoral, que no va a pactar con políticos investigados, no puede salir ahora de forma oportunista a decir que está convencido de que el investigado es inocente. O una cosa, desde el principio, o la otra. Pero ser una veleta, desde luego te va a restar credibilidad, máxime si estás empezando en esto de la política.

Si uno, por citar otro ejemplo afirma sin rubor en campaña, que no va a formar parte de un gobierno en el que este podemos, no puede ahora mercadear alguna consejería de un gobierno en el que estén Noemí Santana y los suyos. Los principios están para algo digo yo, salvo que uno sea fan de Groucho Marx y se fiel a aquella famosa frase de “estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros”.

Miren son días para la política de alta escuela y para los políticos de verdad. Esos que tienen habilidad negociadora en aras de buscar consensos y puntos de encuentro, pero sin renunciar a tu filosofía fundamental y una serie de principios que son básicos. En política giros y devaneos sin rumbo los justos. Porque si no, alguna va a terminar su carrera política antes de empezarla.