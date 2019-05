Unidos (o Unidas) por un debate electoral

Tiempo de lectura: 2



Miren ayer estuve siguiendo atentamente el debate de candidatos a la presidencia del gobierno en televisión canaria, y francamente poco me aclaró en cuanto al sentido de mi voto el próximo 26 de mayo. Como tampoco me quedo claro si Noemí Santana es la candidata de si podemos, de no podemos, o de unidas podemos, o de la confluencia, o de podemos canarias o de si se puede o de no se puede, o de unidos se puede, o de unidos no se puede porque la verdad, cambian tantas veces de nombre que al final despistan al personal más cualificado.

En fin las conclusiones que saqué a grandes rasgos, fueron las siguientes:

Para mí el más prudente, y el que me transmite mayor seguridad, y dominio de la situación es sin lugar a dudas Asier Antona. Antona hace gala de una serenidad muy necesaria en esta jaula de grillos en que se ha convertido la política canaria, aunque tiene claramente en contra la inercia nacional de su partido que cae en picado por la falta de un liderazgo sólido en Madrid y por la sangría de votos hacia Vox y Ciudadanos.

Angel Víctor Torres está en el tono general de su partido. Conservando tras la victoria en las generales, sin arriesgar ni un ápice, y con un discurso entregado a una máxima: no cometer errores que la dinámica nacional victoriosa de su partido hará el resto.

Fernando Clavijo. Tiene una difícil papeleta. Indudablemente hay un desgaste importante de coalición en el concierto regional, tras la despiadada y me atrevería a decir injusta campaña política que desde la izquierda se ha construido contra su persona, y su formación. A pesar de eso, supo salir airoso, y colocar en su sitio a alguno de sus radicales oponentes y oponentas como dirían ellas, o ellos e elles o ellas pueden o ellas están unidas, o unidas pueden, o con confluencias se puede… En fin sigo que me hago un lio.

Román Rodríguez. Lo digo con respeto de verdad, pero en general me aburre este señor. Es como un disco rayado. Está en un bucle desde que en su día abandono Coalición canaria y no sale de ahí. Y no me aporta nada nuevo, la verdad.

Y por ultimo Noemí Santana, que me tiene perturbado con tanto cambio de nombre de sus candidaturas. Eso sí, reconozco que no es la novata candidata de hace 4 años y que ha mejorado notablemente en su oratoria, pero con todo, no tiene programa ni una idea clara de las soluciones para Canarias, ni como ejecutarlas. Su única obsesión es desbancar a la malvada Coalición Canaria al precio que sea, y ese revanchismo no es un buen compañero de viaje en política.

Moraleja: sigo esperando a que alguien me convenza del todo, a si que voy a ir preparando las cotufas que la semana que viene volvemos a tener debate con los mismos protagonistas, y con Vidina Espino, que anoche la dejaron fuera del convite, en la mañana de Cope Canarias con Mayer.