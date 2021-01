¿Trump? El populismo no conoce de ideologías

Miren empezaba yo mi editorial del pasado lunes hablándoles de extremismos políticos y populismos, a cuenta de una encuesta electoral de Sigma Dos, y les repetía una vez más mi mantra sobre este asunto, que no es otro que solo desde la moderación, el consenso y el dialogo, lograremos una sociedad más justa.

Yo particularmente, huyo de los extremos en política, y creo que ese discurso populista que algunos intentan imponer apelando a las vísceras, y llamando a la insurrección frente al orden y la democracia es muy pernicioso para todos.

Y lamentablemente, creo que la actualidad mundial me la ha venido a dar la razón. Lo ocurrido en las últimas horas en el capitolio de Washington, no es sino la constatación fáctica de lo que pienso, con un lunático populista arengando a sus seguidores a golpear los pilares de la democracia.

Porque democracia amigos, es respetar la ley, respetar las instituciones, no rodear el congreso ni agredir a los representantes de la voluntad popular. Para ser demócrata de verdad, hay que respetar la separación de poderes, respetar los contrapesos, no ocupar las instituciones, evitar la polarización, no considerar al adversario como enemigo, no saltarse las leyes, y no mentir a la ciudadanía.

Y claro resulta que esto es justo lo que no hacen, todos los que desde la ultra izquierda española, y el independentismo catalán, se están dando golpes en el pecho condenando a Trump. Miren a Trump hay que condenarlo enérgicamente sin matices y sin asteriscos, sí, pero es que los extremos se tocan, y los Iglesias, Echenique, Rufián y compañía, pretenden hacer exactamente lo mismo y ha que condenar su posicionamiento político de la misma forma.

Son igual de perjudiciales, los ultras de la derecha y de la izquierda, solo que estos últimos mantienen una doble moral, con la que, felizmente, cada vez engañan a menos gente. No lo olviden.