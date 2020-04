Test masivos ya y confinamiento selectivo

Miren los niños de hasta 14 años disfrutaron ayer de su primera salida a la calle en mas de 40 días, y la verdad es que mas allá de interpretaciones interesadas de las dos Españas políticas, hubo de todo. Como siempre, una parte importante de la población cumplió a rajatabla las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero como es obvio viendo algunas imágenes, también otra parte de los ciudadanos, se saltó las normas por el arco de triunfo, con niños y adultos, que no respetaron el distanciamiento social, y que no se cortaron un pelo en interactuar con el prójimo como si con ellos no fuera la cosa.

Y francamente uno se pregunta porque a veces los españoles somos tan poco disciplinados y diría que hasta irracionales. En situaciones como ésta, uno observa con cierta envidia la innegociable disciplina oriental de japoneses, chinos o coreanos, que cumplen de manera 100% estricta los mandatos de las autoridades, mientras que aquí demostramos ser un país de pandereta en la peor acepción del término.

O recurrimos a la mano dura, o nada. Y lo penoso del asunto, es que el no cumplir las normas, puede llevar a que el Gobierno se eche atrás en su decisión de dejarnos salir a hacer ejercicio el lunes día dos, y lo que es peor, podría provocar un repunte de contagios, que nos haría retroceder en todo este proceso unas cuantas semanas.

Pero más allá de esto, me gustaría detenerme hoy en la siguiente reflexión. Han pasado ya más de 5 semanas de confinamiento y seguimos sin test necesarios para conocer el alcance exacto de la pandemia en la población española. Y lo cierto, es que no podemos estar confinados indefinidamente. Lo dicen los expertos de países que mejor han contenido la pandemia como Alemania, Corea del Sur o nuestros vecinos de Portugal: hay que hacer pruebas masivas a toda la población para hacer un confinamiento muy selectivo, y que nuestra economía pueda echar a andar lo antes posible. ¿Por qué en Alemania se ha hecho esos test a gran parte de la población y aquí no hay reactivos suficientes?

Porque Merkel ha gestionado mucho mejor esta crisis que Sánchez. Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de palabras huecas y discursos vacíos y retóricos en esos Aló Presidente con que nos obsequia Sánchez cada semana.

Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte amigos: el Gobierno consiguiendo esos test y elaborando una radiografía clara de quién puede trabajar y quién debe estar confinado, y la ciudadanía saliendo cuando nos digan y cumpliendo las normas a pies juntillas. En nuestras manos está una parte de la solución, espero que Sánchez y su vicepresidente, ese que va a hacer la compra sin mascarilla y sin guantes, espabilen, que cuando esto pase, ya habrá tiempo de pedirles responsabilidades en las urnas.