También Podemos Canarias se cansa de Marlaska

Miren me ha llamado la atención que Podemos Canarias haya mostrado, a través de una carta abierta firmada por todos los cargos públicos morados del archipiélago, su "absoluto hartazgo" ante la "inacción" del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en materia de inmigración irregular.

En dicha misiva se ha pedido al ministro que tome las medidas necesarias para garantizar una "convivencia pacífica" en las islas por las últimas protestas ciudadanas que rechazan los campamentos de migrantes en sus barrios y después de que se hayan producido algunos altercados y delitos por parte de estas personas.

En definitiva Podemos Canarias exige que permitan que las personas migrantes "actualmente retenidas en las islas contra su voluntad" puedan continuar su viaje a través de corredores seguros hasta los países europeos donde tienen vínculos familiares y oportunidades de futuro

Les confieso mi perplejidad ante tal contundente postura, y debo decir que por una vez en mi vida estoy de acuerdo en algo con Podemos. Y es que el Gobierno de España, y en particular la testarudez y terquedad de ministro Marlaska, han logrado lo que parecía imposible en el escenario político actual: que todas las formaciones estén de acuerdo en algún asunto de calado para nuestra tierra.

Miren, Canarias es un clamor para que nuestras islas no sean una cárcel de migrantes. Es un clamor en la exigencia de que estas personas puedan tener una vida digna en los territorios preparados apara acogerles, donde ellos realmente quieren estar, y donde pueden tener oportunidades laborales, esto es, en el continente europeo.

Pero parece que no hay peor sordo que el que no quire oir. Y Marlaska, y por extensión su jefe de filas Pedro Sánchez, han logrado cabrear a todo el personal del espectro político canario, incluyendo sus compañeros de partido y sus amiguetes de Podemos. Todo un record mundial amigos, que me temo que de poco servirá para el torrontudo como decimos en Canarias, don erre que erre, ministro Marlaska