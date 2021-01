Soluciones al problema migratorio

Miren hay dos noticias que tienen que ver con la inmigración y que nos ponen sobre la pista de que no están se haciendo bien las cosas en materia de política migratoria. La primera de ellas tiene que ver con el video que se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales sobre un suceso ocurrido en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. En el video en cuestión se muestra una violenta pelea callejera, en la que un grupo de inmigrantes magrebíes, todavía alojados en hoteles turísticos, intentan hacerse con el control de la recaudación de una zona de aparcamientos frente a los clásicos “gorrillas” locales. Un episodio espeluznante y extremadamente violento.

La segunda noticia tiene que ver, con un grupo de 176 inmigrantes senegaleses, que todavía están alojados en un hotel del Puerto de la Cruz, y que han realizado un amago de ponerse en huelga de hambre, para pedir que los deriven a la península, entendiendo que se dan las condiciones legales para ello. Digo amago, porque estuvieron un día, y al día siguiente depusieron su actitud.

Miren no seré yo el que de pábulo a un discurso racista ni xenófobo, no es el caso créanme. Pero es verdad que hay que ofrecer soluciones adecuadas a estas personas que sufren el problema directamente, y también a los canarios que lo sufrimos indirectamente. Y la raíz de todo, reside en que hemos convertido una situación que era temporal, en permanente. A mes de enero, estos inmigrantes no pueden permanecer en instalaciones hoteleras, cuando tendrían que estar ya, como mínimo en los campos de internamiento previstos para ello.

Los que de verdad vienen a trabajar a España o a Europa, y a contribuir a nuestro sistema de Seguridad Social, como posiblemente sea el caso de esos 176 senegaleses, lo que habrá que hacer es derivarnos de una vez por todas a la península, que es el destino final que ellos desean para su viaje. Las islas canarias no pueden ser unas islas cárcel.

En referencia a lo ocurrido con los magrebíes en el sur de Gran Canaria. Les soy sincero, lo que indica el sentido común, es que estas personas que delinquen, deben ser inmediatamente expulsados y devueltos a sus países de origen. No hay otra. A estos sujetos que dejaron inconsciente a un chico a golpe de puñetazos por hacerse con el territorio del aparcamiento, el sistema no puede darles protección bajo ningún concepto. Reitero, es de sentido común.

En cualquier caso, desde Madrid o desde Canarias hacen falta soluciones ya, para un problema que se prolonga más de lo debido en el tiempo.