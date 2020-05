Sintámonos orgullosos de ser canarios

Miren, estamos en vísperas de la jornada del 30 de mayo día de Canarias. Un día de Canarias ciertamente diferente en el presente año, un día agridulce como bien ha dicho hoy el presidente del gobierno regional Ángel Víctor Torres en los micrófonos de Cope Canarias, por la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero en definitiva, una fecha que debe servirnos para reflexionar sobre nuestra identidad canaria, en el marco de este crisol de culturas que es nuestro país, nuestra querida España.

Y debemos hacerlo además en tiempos difíciles, en los que la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria augura momentos muy complicados para muchas familias canarias. Por que, sentirse canarios y defender esa identidad no consiste solo en salir a la calle con la bandera tricolor y cantar el pasodoble, no. Sentirse canarios es reivindicar, con la razón que nos otorga nuestra particular idiosincrasia, nuestra lejanía del continente y nuestra condición insular, lo que en justicia pertenece a este archipiélago atlántico.

Y reitero: en este momento tan difícil, tenemos que exigir que se reconozcan esas condiciones, por quienes toman decisiones en Bruselas o en Madrid, para paliar una situación económica, que puede derivar en la pobreza de muchos canarios, superando ampliamente las ratios negativas del resto de la España peninsular.

Pero ojo, que esa condición insular, que tanto marca nuestra identidad canaria, también ha demostrado tener su lado positivo, y nos ha servido para ser una de las CCAA menos afectadas por la pandemia de la Covid-19 y eso sin lugar a dudas, es una baza que tenemos que jugar desde aquí, de cara a volver a poner en marcha cuanto antes, el principal motor de nuestra economía, la industria turística.

Es evidente amigos, que Canarias tiene hoy por hoy, una serie de problemas estructurales, que arrastramos desde hace décadas, y que no parecen tener solución. Hablo de la sanidad, de la educación y de la excesiva dependencia de ese sector turístico, sin haber encontrado el camino de la diversificación económica .

Sobre la solución de estos problemas estructurales deben asentarse las bases de la acción política de nuestros gobiernos regionales en las próximas décadas. Por el momento, centrémonos en salir de la grave crisis que tenemos, y en la medida de lo posible feliz día de Canarias para todos.