Serenidad y calma versus el supermercado apocalíptico

Miren ayer tarde iba yo tranquilamente como cada semana al supermercado que esta por detrás de mi casa, con la intención de comprar mis calabacines y berenjenas para mi dieta sana, y me encontré con el apocalipsis alimenticio. Como si del fin del mundo se tratara, la gente hacia acopio compulsivo de garbanzos, arroz, o aceite sin ton ni son, después de pelearse previamente por conseguir un carrito, un bien ayer muy preciado.

Los lineales de productos frescos estaban medio vacios, mientras algunos clientes de daban de codazos por conseguir los últimos tomates o los plátanos con mejor color. La gente corría por los pasillos de forma acelerada como si le fueran a quitar los productos de las manos.

Y mi primera sorpresa fue, ver que los carritos estaban copados, que las colas en las cajas eran interminables y que el personal no daba abasto para reponer, y para poner un poco de orden en un caos que no se sostiene y que s completamente injustificable.

Miren ¿nos hemos vuelto locos o qué? Vamos a mantener a la calma, que vivimos en un país del primer mundo, y que en España, ni particularmente en canarias vamos a tener ningún problema de desabastecimiento por el corona virus. Lo venimos insistiendo en los últimos días: en este tipo de situaciones es cuando más debemos mantener la calma y la serenidad, cuando más debemos seguir las indicaciones de las autoridades y no dejamos llevar por el pánico ni por falsas histerias.

No es necesario en ningún caso, estar acumulando alimentos en casa, como no es necesario agotar las existencias de mascarillas o geles desinfectantes en farmacias. Hagamos un uso racional de los productos de primera necesidad, que pase lo que pase, no nos vamos a quedar sin suministros alimentarios. Pero sobre todo, y no me cansaré de repetirlo los medios tenemos que hacer una llamamiento a la racionalidad a la calma y al sentido común. Superaremos esta crisis sanitaria, y créanme no hay que pelearse con nadie en el supermercado de la esquina.