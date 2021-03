De la Semana Santa y los cierres perimetrales

Miren, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer aquí, en COPE Canarias, que su Ejecutivo arbitrará mecanismos de "dureza" para Semana Santa con el fin de contener la propagación del coronavirus, si bien "no" prevé que se produzca un cierre perimetral.



Torres ha admitido que "preocupa mucho" la Semana Santa después de que en todas las fiestas anteriores se ha producido un "repunte de contagios", de ahí que ha manifestado que el Gobierno de Canarias "arbitrará mecanismo de dureza", ya que "no" quiere que termine "con repunte porque entonces se pone en riesgo la apertura del mercado turístico".

Pero eso sí, reitero, afirmó que "otra cosa es el cierre perimetral" y ha añadido que en Canarias, en principio, "no se dan los números" para ello.

Hoy le voy a preguntar por este asunto a Amos García Rojas, porque intuyo que no debe estar muy de acuerdo con esto. Una vez más hay que tomar una difícil decisión, buscando un equilibrio entre el control de la pandemia, y los intereses económicos del sector turístico y hostelero que tan mal lo ha pasado en el último año. Y todo ello en el contexto de una evolución de las cifras que, sinceramente no solo no mejoran, sino que con los números en la mano sigue una tendencia de empeoramiento en los últimos días. Ayer sin ir más lejos, 89 nuevos casos en Tenerife.

Y de fondo, está el debate nacional. Ayer por ejemplo, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, todos los consejeros autonómicos, salvo el de Madrid, se manifestaron a favor de ese cierre perimetral.

Miren le voy a ser claro: creo que debemos ser especialmente prudentes con la movilidad en Semana Santa. Entiendo que el sector turístico lo está pasando muy mal, pero en plena campaña de vacunación, vamos a sentar las bases para que la actividad turística pueda reanudarse en plenitud de condiciones. Por una parte, fomentar la movilidad entre CCAA no parece la mejor idea en este momento. Y en segundo lugar, está claro que muchos canarios se van a dar un salto a otra isla para pasar esos días. Pues bien, tomen las medidas necesarias, para que esos canarios, respeten las normas en cuanto a toques de queda, aforos, distanciamientos etc.

De lo contrario, el repunte de las cifras en primavera, puede ser de los que hacen época.