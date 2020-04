Seamos prudentes con los desconfinamientos

Miren hay cierta expectación por la comparecencia que a partir de las 13.30 de esta tarde van a protagonizar, El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del Comité científico, Luís Serra, y en la cual van a presentar en sociedad hoy el documento de desconfinamiento que entregarán este fin de semana al Gobierno central para que la ciudadanía de las Islas pueda salir a la calle de forma escalonada, y las empresas abran en cuatro fases a lo largo de las semanas próximas.

A grandes rasgos, el documento prevé que los ciudadanos canarios puedan salir a la calle de forma escalonada los días pares, quienes residan en inmuebles con número par, y los impares quienes vivan en impar. Se impone un máximo de tres personas juntas, podría ser un adulto y dos acompañantes, o de todos los miembros de núcleos familiares mayores de edad siempre que vivan juntos.

Además, el plan de desconfinamiento también fija dos tramos horarios para poder hacer ejercicio. El primero será entre las 5.00 y las 9.00 de la mañana, mientras que por la tarde se permitirán las salidas entre las 20.00 y las 23.00 horas.

En cuanto a las empresas, podrían abrir en la primera semana, pequeños comercios y peluquerías, y en una segunda etapa los centros comerciales. En la tercera fase ya se abrirían los restaurantes, pero siempre con unas normas muy estrictas de distanciamiento y aforo.

Vamos a ver, yo no puedo ser mas prolijo en este comentario inicial, y esta claro que hay que leer bien la letra pequeña, pero a bote pronto me planteo dos reflexiones. La primera es que de alguna forma tenemos que lograr que por lo menos el pequeño comercio vuelva a la actividad ya . Y ahí me parece que acierta este documento. Con restricciones de aforo, y cumpliendo a rajatabla con todas las precauciones y limitaciones de aforo como ha hecho estos días los supermercados, los comercios del casco de La Laguna o la Calle Castillo de Santa Cruz por poner dos ejemplos creo que deben abrir ya.

Lo que veo más complicado es los de los Centros Comerciales y los restaurantes. En los primeros porque por definición, son espacios donde se acumula un gran numero de personas y limitar los aforos me parece bastante más complicado, y en los restaurantes porque las medidas a tomar chocan frontalmente con la rentabilidad de estos establecimientos.

En fin, estamos hablando de una filtración periodística y vamos a esperar que nos dice el presidente Ángel Víctor Torres hoy, pero de verdad que deseo que encuentren el adecuado equilibrio entre la salud de todos, y el comienzo del despegue de nuestra economía.