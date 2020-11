Responsabilidad, valores, parques cerrados y botellones

Miren los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna han acordado, de forma conjunta, el cierre de los parques y las plazas en los que se han constatado concentraciones de personas en las últimas semanas y han sido objeto de diversas intervenciones policiales.

Ese cierre se producirá a partir de las 19.00 horas y hasta las 07.00 horas del día siguiente y serán agentes municipales los que se encargarán de velar que se cumpla esta medida.

Los dos alcaldes han remarcado además que hay que "hacer entender a la ciudadanía que sólo a través de la responsabilidad individual" se puede superar la crisis sanitaria que se concentra en el área metropolitana de Tenerife.

Las imágenes las habrán visto ustedes seguramente en los últimos días. Grupos con decenas de jóvenes que se reúnen para hacer botellón en el Parque de La Granja, o el Parque García Sanabria, sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social.

Alguno me puede decir, es que los adolescentes, son eso, adolescentes, están en una etapa de rebeldía contra todo, que si tienen las hormonas disparadas, que si esto que si lo otro. NO es excusa. No lo es, en ningún caso.

Si como sociedad no somos capaces de educar en valores, fundamentalmente en este caso el del respeto a los demás, a estos jóvenes es que entonces tenemos un problema. Empezando por los mismos padres, que son los que en primera línea deben de velar por que sus hijos actúe con responsabilidad y cumpliendo las normas y las pautas que marcan las autoridades sanitarias.

Haciéndoles ver, que se ponen en peligro a sí mismos, pero que también a sus padres y abuelos con conductas como esta.

¿Es una medida necesaria cerrar parques y jardines? Me temo que si, a la vista de los acontecimientos en las ultimas semanas. Así funcionamos tristemente, a base de mano dura. Y al final el que quiera pasear a su perro tranquilamente es las 8 de la tarde por un parque pues no podrá hacerlos, gracias a esta panda de jóvenes irresponsables.